Enighet i flyplassmeklingen

Saken oppdateres.

–Det var en tøff mekling, men vi hadde en god tone tross alt. Derfor kom vi til enighet, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit til NTB.

Fagforeningen Junit og NHO Luftfart møttes hos Riksmekleren klokken 10 lørdag formiddag. Dersom de ikke hadde blitt enige om en avtale, ville bakkeansatte ved flyplassene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø gått ut i streik fra søndag morgen.

–Dette var en sentral forhandling, men vi fikk også på plass en lokal løsning for Widerøe Ground Handling, sier Ørberg og forteller at det er i det selskapet det har vært størst misnøye.

–Vi klarte å få inn et lønnstillegg på 2,6 prosent for de ansatte ved Widerøe Ground Handling. I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse, noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.

For ansatte i de andre selskapene vil det bli videre lokale forhandlinger etter hvert, opplyser Ørberg.