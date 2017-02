Kvinne omkom i blokkbrann i Bergen

Saken oppdateres.

Politiet fikk klokken 01.10 en rekke telefoner om at det brant i en leilighet i en høyblokk i Loddefjordveien 24 i Bergen, skriver Bergens Tidende .

– Skrekkscenarioet

Brannen fikk et tragisk utfall. Vest politidistrikt bekreftet i natt at en person er død. En annen person ble sendt til legevakt etter å ha fått i seg røyk.

– Denne blokken består av 153 beboere, så det ble slått storalarm. Brann i høyblokk er jo skrekkscenarioet, sier Morten Kronen, operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

Da nødetatene kom frem noen minutter senere, kunne de se åpne flammer. Det var full fyr i en leilighet, og det ble umiddelbart sendt inn røykdykkere.

Ikke identifisert

Inne i leiligheten fant røykdykkerne en livløs person. Vedkommende ble tatt ut, og det ble gjort forsøk på gjenoppliving på stedet. Kort tid etterpå kunne hjelpemannskap slå fast at livet ikke sto til å redde.

– Vi har ikke fått verifisert om det er den registrerte beboeren som er død, opplyser Kronen.

BT får opplyst at avdøde er en kvinne. I løpet av morgentimene vil hun bli forsøkt identifisert på Gades Institutt i Bergen. Først når dette arbeidet er fullført, vil pårørende bli varslet, ifølge politiet.

Et stort antall personer ble evakuert.

– Vi var først inne på tanken på å få rekvirert busser. Det slapp vi da vi fikk tak i nøkler til et grendehus i området. Hvor mange som ble ført dit, har jeg ikke svaret på, men flere titall var det nok.

Åpen dør

Vakthavende sjef Frode Bødtker ledet brannvesenets arbeid på stedet. Han forteller at døren til leiligheten sto åpen da de kom frem.

– Det var kraftig røykutvikling og full fyr. Vi sendte inn et røykdykkerlag fra Laksevåg, som begynte å slukke og fant den omkomne personen, sier Bødtker.

Det var ikke mulig å si noe umiddelbart om brannårsaken, som vil bli etterforsket av politiet.

14 etasjer

Trond Totland er fungerende brigadeleder i brannvesenet. Da BT snakket med ham like før klokken 03.00 natt til tirsdag, sa han at beboere var begynt å flytte tilbake til blokken.

– Da vi kom, så vi åpne flammer som slo ut av leiligheten. Det veltet røyk ut, og vi måtte be de andre beboerne om å holde seg inne og lukke vinduene, ettersom vi raskt fikk kontroll på selve brannen. Det er røyken som er verst.

Ifølge Totland er det 14 etasjer i blokken.

– Faren ved blokkbranner er at ilden skal spre seg langs fasaden. Dette hadde vi kontroll på i natt. Derfor var det best for beboerne i de andre etasjene å bli værende i leilighetene, ettersom det var mye røyk i trappehuset, sier Totland.

Folk ringte fra blokken

Like etter at brannen var meldt, ringte mange beboere til 110-sentralen. De visste ikke om de skulle bli værende i leilighetene eller forsøke å komme seg ut.

– Det var mange telefoner som måtte besvares fra beboere. Vi ba dem bli værende, da det var det tryggeste, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger til BT.

110-sentralen ba også på Twitter om at folk holdt seg i leilighetene og lukket vinduene.

Klokken 03.14 meldte politiet på Twitter at samtlige beboere kan flytte tilbake til leilighetene sine, med unntak av tre beboere.

Brannen ble meldt klokken 01.10, Klokken 01.21 var første brannbil på stedet. Totalt sendte brannvesenet syv biler fra Laksevåg og hovedstasjonen i sentrum, ifølge 110-sentralen. Rundt 15 brannfolk deltok i arbeidet. Klokken 01.37 var brannen meldt slukket.