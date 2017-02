Bodø sa nei til Israel-boikott

Saken oppdateres.

Trondheim kommune vedtok sin Israel-boikott 17. november i fjor og ble etterfulgt av Tromsø 14. desember. Torsdag behandlet Bodø bystyre et tilsvarende forslag, men forslaget falt gjennom da Arbeiderpartiet stemte imot.

Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om boikott, men mener uttalelser fra Rødt har sådd tvil om det dreier seg om en generell handelsboikott av Israel, noe MDG understreker at det ikke er snakk om.

– Vi har allerede et etisk regelverk som ligger til grunn for kommunens innkjøpspolitikk. Denne saken gjelder kommunens ansvar som innkjøper, og er ikke et forslag om en generell handelsboikott av Israel, sier Håkon Møller, gruppeleder for Bodø MDG.

Stoltenberg-regjeringen. Hvordan ser utenriksministeren på vedtaket i Trondheim kommune? skriver Syversen.

Gir ikke opp

Han vurderer nå å fremme en ny interpellasjon til bystyret, hvor teksten i større grad spisses mot kommunens rolle som innkjøper.

– På den måten håper jeg vi kan få gjort et vedtak som tilsvarer de som er gjort i Trondheim og Tromsø, sier Møller.

– Israel bedriver en ulovlig bosetningspolitikk som diskriminerer og undertrykker en hel folkegruppe. Dette kan ikke Norge akseptere, og det bør også gjelde norske kommuner. Og det bør definitivt gjelde vår kommune, der flertallet i bystyret har en uttalt målsetting om at vi skal være en solidaritetskommune, sier Møller.

Undersøker vedtakene

Utenriksminister Børge Brende (H) har bedt departementet vurdere om kommunene har lov til å boikotte varer som er produsert på den okkuperte Vestbredden, skriver Vårt Land .

–Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser, herunder på handelsrettens område. På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.

– Meningsløst

I Tromsø har Høyre, KrF og Frp bedt Fylkesmannen i Troms om en lovlighetskontroll.

–Vi finner det meningsløst at lokalpolitikere skal drive utenrikspolitikk, sier Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

Departementet opplyser at det ennå ikke har konkludert i saken.