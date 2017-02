Franskmannen diskvalifisert

Saken oppdateres.

Den franske hundekjøreren, Jean-Phillipe Pontier, som ledet hundeløpet frem til første sjekkpunkt i Tufsingdalen fredag kveld, er har blitt diskvalifisert fra Femundløpet F600.

Det er etter veterinær og tekniske dommerens anmodninger, med bakgrunn i Femundløpets regelverk som har fokus på hundevelferd og sportslig opptreden, som er lagt til grunn for juryens enstemmige beslutninger.

I en pressemelding skriver Femundløpet følgende om bakgrunnen for juryens beslutning:

«Kjører får veterinær sjekk 30 min etter ankomst sjekkpunkt av veterinær. Mange av hundene har høy puls opptil 200b/min. Det blir avtalt med kjører at det skal tas en resjekk etter en time, kl 1900. Ved resjekk er handler tilstede. Resjekk gjennomføres av vet XX og XX. 2 hunder har rett over 120 og 1 har 155b/min og 1 har 140b/min. Det avtales ny resjekk 20:30, da med kjører tilstede. Kjører har ut tid 2120. De to hundene med puls på 120 er på hhv 115 og 110. De to andre har hhv 136 og 140.

Kjører blir opplyst om at han kan gi hundene vann, vente og ta ny resjekk eller droppe de to hundene. TD informeres på dette tidspunktet da kjører er vanskelig. Det blir informert om at de to hundene skal ha under 120 i puls før de får forlate CP. De aktuelle hundene står oppført i vetboka på resjekk. Det var to veterinærer tilstede (kjører har hatt mulighet for second opinion) Det ble formidlet et veldig tydelig NEI fra TD og VET for utkjøring. Kjører nekter å etterkomme avgjørelsen.»

Handleren til Jean-Phillipe Pontier har levert protest.