Ylva er junior-norgesmester i hundekjøring

Etter 212 kilometer på hundesleden var det en fornøyd og glad kjører fra Ottestad ved Hamar som kom inn med alle seks hunder løpende i spannet.

- Det føles veldig bra nå. Dette var veldig moro, sa hun til TV2 rett etter ekvipasjen kom i mål. Hun opplevde raske og spreke hunder som hadde gitt henne god fart hele veien.

Rutinert 17-åring

Ylva er datter av Stein Håvard Fjestad, som er en rutinert hundekjører. Blant annet har han kjørt Finnmarksløpet 15 ganger og var første nordmann som deltok i Iditarod i Alaska. Han var også en av dem som var med å starte Femundsløpet for 28 år siden.

Ylva Fjestad (17) har, tross sin unge alder, hele 14 års erfaring som hundekjører. For to år siden var hun en av flere hundekjørere som kom ut for et forrykende uvær på fjellet under Femundløpet.

Hele løpet ble avlyst på grunn av dårlig vær og redningsaksjoner i 2015.

Raske spor

I årets løp har vær- og føreforholdene vært flotte.

- Dette er midt i smørøyet for hundene, som trives meget godt med minusgradene, sa rennleder Roger Leegaard på startdagen. Han skrøt av gode og faste spor.

- Det går nesten litt for fort, sa han.

De som også kjørte fort og som kom på andre- og tredjeplassen bak Ylva Fjestad, er Ella Aasheim Kjøsnes (16) fra Røros og Ole Bekkos (17) fra Røros. De er alle tre for veteraner å regne i juniorklassen, som er åpen for hundekjørere mellom 15 og 18 år.

