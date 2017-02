Trygg Trafikk vil ha alkolås i alle biler

Saken oppdateres.

Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30 000 sjåfører med promille på norske veier – og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus. Nå mener organisasjonen at en løsning kan være at alle norske biler bør få alkolås, melder NRK .

– Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke burde være obligatorisk med alkolås i alle nye biler, sier leder for Trygg Trafikk Nord-Trøndelag, Frode Tiller Skjervø.

Han sier at han kan forstå utfordringen med ettermontering i eldre biler, men sier at det burde være standardutstyr i alle nye biler.

– Teknologien er der, det handler bare om politisk vilje, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han ikke vil prioritere alkolås i privatbiler.

– Vi har satt i gang en prosess med alkolås i busser og minibusser som har mange passasjerer. Det er det viktigste stedet å begynne. Også tror jeg det er greit at vi tar samfunnsdebatten om andre kjøretøy når vi ser hvordan dette virker, sier ministeren.