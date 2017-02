- Kunnskapsministeren flytter sentrum mot den ekstreme høyresiden

Saken oppdateres.

- Det vaskes grundig på norsk høyreside om dagen, skriver stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) i et innlegg på Facebook torsdag .

Innlegget har fått stor oppmerksomhet. Torsdag ettermiddag hadde det blitt delt 99 ganger, fått 534 liks og 43 kommentarer..

Han viser til spaltist og redaktør Nina Hjerpset-Østlie´s innlegg på Facebook hvor hun i affekt og alkoholpåvirket tilstand skriver at Leo Ajkic er islamist, og at islamismens fremmarsj krevde voldelig motmæle. Et innlegg hun senere har kommet med en offentlig unnskyldning for. En unnskyldning mange har applaudert, inkludert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Twitter.

At Valen likevel ikke er ferdig med saken, begrunner han med at debatten handler om et større bilde, hvor konspirasjonsteorier om en pågående sivilisasjonskrig, hvor regjeringsmedlemmer blir omtalt som svikere, blir servert av ytre høyre, og at bruk av argumenter om å ta til voldelig motmæle i debatten kan oppfattes av enkelte som akkurat så bokstavelig som at her må man bruke vold for å stoppe politikerne.

22. juli som eksempel

Valen viser til hendelsene 22. juli som et bevis for at akkurat dette har skjedd før.

- Jeg vil med innlegget prøve å vise at uttalelsene handler om litt mer enn å skrive i affekt på Facebook. HRS har også tidligere hentydet til en uansvarlig ordbruk om vold, sier Valen til Adresseavisen.

Valen beskriver i innlegget en situasjon der han er på telefon med en venn som er forfulgt av terroristen på Utøya, og at han også måttet gå i en venns begravelse etter terrorhandlingen.

Han mener tiden nå må være moden for å sette voldshandlingen 22. juli inn i en politisk sammenheng. For venstresiden er 22. juli blodig alvor hvor mange mistet livet, og ikke del av en teoretisk debatt.

- Jeg var veldig usikker på hvordan dette ville bli mottatt. Men 22. juli er en del av vår politiske virkelighet. Det handler ikke om å gi noen skyla for det som skjedde, men denne terrorhandlingen er en del av vår virkelighet og et viktig bakteppe for at vi er mange som reagerer sterkt, sier han.

Styrt av ytre høyre

Valen mener den moderate høyresiden for tiden blir styrt av ytre høyre.

- De modererer ikke debatten, men iler til med støtte på Twitter.

Valen mener Torbjørn Røe Isaksen er i ferd med å flytte sentrum i politikken mot høyre når han ikke tar seg tid til å borre i uttalelsene, for å finne ut hva som ligger bak, men heller gir dem legitimitet.

- Han står selv langt unna HRS i debatten, men er med på å gi legitimitet og normaliserer noe han ikke står inne for det selv. Han burde lest Hege Storhaug sin bok, og spurt seg selv om dette er aktører han egentlig burde gi mer legitimitet. Nå er snarere Minerva og kunnskapsministeren med på å flytte sentrum.

Ekstreme standpunkt

Valen viser til at han som palestinaaktivist for eksempel har et spesielt ansvar for å slå ned på antisemittisme.

- Høyresiden mener det er bedre å slippe til stemmene til det ekstreme høyre inn i debatten, for slik å moderere dem. Det som skjer er heller at de bøyer nakken for argumentasjonen heller enn å si tydelig ifra.

Kunnskapsministeren er mer opptatt av å rehabilitere Nina Hjerpset-Østlie enn å se det større bildet. Han avdramatiserer noe som er ekstreme standpunkt.

- Som kunnskapsminister er vel spørsmålet om dette egentlig er hans portefølje. Det er verdt å merke seg at han tok seg tiden til å ile støttende til.

- Ingen legitimering

Torbjørn Røe Isaksen sier i en kommentar til Adresseavisen at han er enig med Snorre Valen i at det er viktig å sette opp grenser mot ytre høyre i debatten, men at hans anerkjennelse av unnskyldningen til Nina Hjerpset-Østlie er et dårlig eksempel på at man ikke setter ned foten mot ekstreme ytringer og rasistisk grums.

- Jeg vil påpeke at Nina Hjerpset-Østlie er fast spaltist i Aftenposten. Hun er akseptabel nok for Norges største avis til at de inviterer henne inn i sine spalter som mediekritiker.

Røe Isaksen mener at når hun gir en ærlig og saklig unnskyldning for å ha gått for langt i en debatt, er det greit å gi henne støtte på Twitter.

- Det er ikke det samme som å støtte det hun skrev. Det mener jeg er hårreisende, men nettopp derfor er det viktig at hun kommer en uforbeholden unnskyldning, og ikke sier at hvis noen føler seg støtt ber jeg om unnskyldning.

At han skrev at hun er en viktig stemme, begrunner Røe Isaksen med at hun kommer med viktig mediekritikk i den offentlige debatten.