Kan ha funnet årsaken til at blåskjellene forsvinner

Saken oppdateres.

I sommer skrev Adresseavisen om blåskjellene som hadde forsvunnet fra flere steder i Trøndelag, Møre og Romsdal, og ellers rundt om i landet.

Da var det et mysterium for forskerne, og ved Havforskningsinstituttet i Bergen ble det satt sammen et eget team som skulle undersøke «blåskjellmysteriet».

Nå melder NRK Hordaland om at Havforskningsinstituttet har funnet den dødelige parasitten Marteeilia refringens i blåskjell på Bømlo i Hordaland.

Sykdommen finnes hos blåskjell i flere europeiske land, men dette er første gang den er registrert i Norge.

– Parasitten fører til at fordøyelsessystemet hos blåskjellene ikke fungerer som det skal, sier Stein Mortensen, som leder Havforskningsinstituttets arbeid med sykdommer hos skjell.

– Det er ingenting vi kan gjøre for dem som rammes. Skjell kan ikke vaksineres eller medisineres.

Funnet på Bømlo er meldt inn til Mattilsynet og veterinærmyndighetene i Norge, og skal følges opp med en utvidet prøvetaking av blåskjell for å finne ut mer om omfanget av sykdommen. I tillegg er resten av verden varslet, i henhold til internasjonale regelverk.

Parasitten skal ikke være farlig for mennesker.