- Vold mot ansatte må straffes hardere

Kvisvik reagerer på en dom Sør-Trøndelag tingrett har avsagt mot en far som ble fortalt at barnevernet ville overta omsorgen for hans barn. Mannen sto tiltalt for vold mot ansatte i barne- og familietjenesten i Trondheim. Han ble dømt til 30 timers samfunnsstraff etter at han knuste et bord og gikk løs på en ansatt i barnevernet da de overbrakte nyheten om at barnevernet kom til å overta omsorgen for barnet.

I dommen skriver retten at de fant det formidlende for straffen at mannen var i en svært stresset og krisepreget situasjon da han fikk beskjed om at omsorgen skulle overtas. Adresseavisen omtalte saken mandag, og reaksjonene fra medlemmer i FO har ikke latt vente på seg.

Vår jobb å formidle

Lederen i FO, Mimmi Kvisvik, synes dommen fra tingretten er vanskelig å forstå, og at den kan være med på å sende et signal om at samfunnet ikke tar vold mot barnevernsarbeidere alvorlig nok.

- I dommen beskrives det som formildende for tiltalte at han fikk beskjed om omsorgsovertakelse. Men det er jo de ansatte i barnevernets jobb nettopp å formidle slike beskjeder. Hva skjer med rettssikkerheten til våre medlemmer dersom det skal være formidlende å utøve vold mot dem når de gjør jobben sin og overbringer slike konklusjoner? spør Kvisvik.

Hun mener i tillegg at siden aktor ikke anket dommen så kan det også tolkes som en aksept for rettens syn på formildende omstendigheter.

- Denne saken kunne med fordel vært anket, sier hun.

Stort problem

FO-lederen sitter med tall som viser at seks av 10 ansatte i barnevernet, barnevernsinstitusjoner og innenfor tilbudet til utviklingshemmede er utsatt for vold eller trusler om vold de siste 12 månedene.

- Dette er den største trusselen mot arbeidsmiljøet i disse yrkene, og den største belastningen for dem som jobber der. I tillegg har vi mange som slutter i yrket. En av tre slutter innenfor barnevernstjenesten i løpet av et år. Det sier noe om hvilke utfordringer vi står overfor og mye om hvor stor gjennomtrekk vi har av ansatte og hvordan kompetanse går tapt. Dette er et stort problem for hele sektoren, sier Mimmi Kvisvik.

FO-lederen understreker at hun ikke kjenner dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i detalj, men at hun reagerer mot lave straffereaksjoner på voldssaker på et generelt grunnlag.

- Jeg er redd slike dommer skal skape presedens og et inntrykk av at samfunnet ikke tar slike saker alvorlig. Når noen utøver vold mot en polititjenestemann er det aldri snakk om å se med så formildende øyne på straffeutmålingen som i denne saken.

- Tror du høyere straff for voldsutøvelse mot ansatte i barnevernet vil virke preventivt på nye tilfeller?

- Nei det kan være vel så formålstjenlig å idømme samfunnsstraff, men det er helt uakseptabelt med strafferabatt fordi vold er forvoldt overfor en barnevernsarbeider. Det som virker best er å ansette flere innen barnevernet slik at vi kan få gjort en enda bedre jobb overfor barn og foreldre. Men så lenge situasjonen er slik den er, må også rettsapparatet sørge for at man stiller de som utøver vold og trusler til ansvar for sine handlinger. Jeg er redd slike holdninger som avdekkes i denne dommen kan skape ytterligere belastning på alle som jobber i barnevernet. Vi forventer at samfunnet er villig til å passe på oss for den jobben vi gjør for samfunnet. Dette skaper utrygghet, og jeg har fått mange reaksjoner fra våre medlemmer etter at denne dommen ble kjent, sier Mimmi Kvisvik.