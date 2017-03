Roet ned forsvarsopprøret

Saken oppdateres.

GARDERMOEN: - Vi ser på dette som en full seier. Høyre kommer til å være garantisten for økte forsvarsbudsjett de neste ti årene. Vi skal oppfylle Natos målsetning. Det sier Elin Agdestein, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag.

Hun har lenge kjempet for å sikre at Høyre forplikter seg til Natos mål om at medlemslandene skal øke sine forsvarsbudsjett opp mot to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) de neste årene. Søndag kommer regjeringspartiet til å vedta nettopp det.

Ledelsen skeptisk

I partiledelsen har det vært jobbet med å unngå formuleringer i arbeidsprogrammet for den neste fireårs perioden som knytter årstall til når Norge skal ha forsvarsbudsjetter på en størrelse som utgjør to prosent av landets BNP. Men en rekke fylkeslag har lenge arbeidet for å få et mer forpliktende vedtak enn programkomiteen opprinnelig hadde tenkt seg.

- Formuleringen i forslaget til arbridsprogrammet var ikke ambisiøse nok. Dette landsmøtet må være mer konkret, og det ser det nå ut til at vi klarer. Vi har helt siden i fjor arbeidet med denne saken, og det ligger an til en formulering i forslaget som vi kan kalle en full seier, sier Agdestein.

Behandles søndag

Saken behandles søndag formiddag på Høyres landsmøte, og på bordet ligger et forslag som slår fast at Norges forsvarsbudsjett skal økes år for år i tråd med vedtaket på Natos toppmøte i Wales i 2014. Der ble målsetningen for medlemslandene fastsatt til at man gradvis skal øke forsvarsbudsjettene opp mot to-prosents målet i løpet av et tiår.

- Det skal ikke være noen som helst tvil om at Høyre er garantisten for et solid forsvar i Norge. Vi vet at dette er en sak som opptar våre velgere og medlemmer. 60 prosent av høyrevelgerne stiller seg bak vårt krav om å styrke vår forsvarsevne og øke budsjettene i tråd med Natos målsetning. Med det forslaget vi nå samles om klarer vi å oppnå den ambisjonen. Det er viktig, og et godt signal til distriktene hvor forsvarssaker er spesielt viktig, sier Elin Agdestein som mener vedtaket vil være en god drahjelp for å sikre støtte til Erna Solberg og Høyre i det kommende stortingsvalget.

- Mer opptatt av investeringer

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sier seg fornøyd med det nye kompromissforslaget. Hun regner med at hele partiet samler seg rundt dette.

- Jeg synes i grunn ikke det har vært særlig til forsvarsopprør, jeg. Men det kan jo være fordi jeg er glad for alle som vil ha mer penger til forsvaret, ler Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren mener Høyre med det nye kompromissforslaget vil være helt på linje med Nato-ambisjonene, når partiet nå setter inn den direkte oversettelse av Wales-vedtaket fra 2014.

- Der heter det at «landene skal strekke seg mot et to-prosentmål i løpet av det neste tiåret». Jeg tror mange har tolket to-prosentmålet for absolutt. Det som er vel så viktig er Nato-vedtaket om at 20 prosent av budsjettene bør gå til investeringer. Der er det mange som ligger langt bak, påpeker Eriksen Søreide.

Norge, derimot, ligger svært godt an når det gjelder andelen som går til investeringer i nytt forsvarsmateriell. Allerede før Norge ruller ut de tunge kampflyinvesteringene har Norge en investeringsandel på 25 prosent av forsvarsbudsjettet.

I forslaget som behandles på landsmøtet søndag formiddag heter det at Høyre vil fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeirnger i Forsvaret.