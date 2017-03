Dømt til fengsel etter å ha bløffet om SAS-rabatt

Saken oppdateres.

Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Stavanger tingrett, skriver Rogalands Avis . Ifølge tiltalen booket mannen i løpet av to og et halvt år 72 ungdomsbilletter til tross for at han var langt over aldersgrensen på 26 år.

Mannen forklarte at han i den aktuelle perioden reiste mye i forbindelse med sin virksomhet som artist. Han sier det var oppdragsgiverne som booket billettene, og mannen hevdet han ikke visste at han reiste på ungdomsbilletter. Retten trodde ikke på dette, men er derimot «av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på».

Mannen er dømt for å ha fått 29.065 kroner i uberettiget vinning gjennom rabatter han ikke hadde krav på. Han fikk strafferabatt på grunn av lang behandlingstid, og retten dømte ham til 30 dagers betinget fengsel. I tillegg må han betale tilbake det aktuelle beløpet til SAS, samt en bot på 10.000 kroner og 2.000 kroner i sakskostnader.