SV med nye ultimatum foran valget

Saken oppdateres.

Innstillingen vil etter alt å dømme få støtte fra et klart flertall når landsmøtet senere i dag går til votering. Nytt punkt på lista blir kravet om at en ny regjering "straks må sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud".

– Nedrustningen har stanset og de ni atomvåpenstatene utvikler nye atomvåpen. Norge må derfor innta en pådriverrolle i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud, som også er i overensstemmelse med ikkespredningsavtalen, heter det i SVs femte hovedkrav.

LES OGSÅ: SV vil prøve seg med skolemat igjen

LES OGSÅ: SV vil ha egen flyavgift mellom de største byene

Rakettforsvar

Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen.

– Da ville vi hatt seks krav på lista. Det er viktig at en slik liste inneholder klare prioriteringer og ikke omfatter alt vi er opptatt av, sier nestleder Snorre Valen til NTB.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ville lørdag ikke svare på hva hun mente om at SV kunne komme til å kreve et tydelig nei til NATOs missilforsvar fra en rødgrønn regjeringskonstellasjon, spørsmålet i det hele tatt er blitt vurdert av dagens regjering.

– Krav i regjeringsforhandlinger framsetter vi ikke gjennom pressen og ikke nå, men etter at vi har vunnet valget, sa Ap-representanten.

LES OGSÅ: Vennetungt SV spikker på kravlista

Utslippskutt

Endringer på kravlista ble det også på punktet om klima. Fortsatt sier SV nei til oljeutvinning utenfor Lofoten og i andre såkalte sårbare områder i nord. Men punktet om at oljefondets investeringer i fossil energi er borte fra landsstyrets opprinnelige innstilling.

I stedet skjerper SV kravene til norske utslippsmål, bare dager etter at Sp, Ap, Høyre og Frp overfor NTB har uttrykt at det under visse betingelser er greit at norske utslipp øker.

Nå tar SV til orde for et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal vise hvordan norske klimagassutslippene kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i neste stortingsperiode.