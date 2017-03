Jakten på Senterpartiets sjel

Saken oppdateres.

- Det har vært en tid der det har vært en prøvelse å være senterpartimann, du kunne bli sittende alene borte i en krå. Men nå er stemningen en helt annet, sier Jostein Grande om stemningen i landsmøtet og i partiet som ser for seg regjeringsmakt etter valget.

Trivsel, trivsel og trivsel

Ordet trivsel er gjengangeren på landsmøtet så langt, og jubelen sto i taket da partileder, Trygve Slagsvold Vedum, holdt sin landsmøtetale fredag morgen.

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen er mest spent på om partiet allerede er fullmobilisert foran valget, og ser ikke helt hvordan Senterpartiet skal hente enda flere velgere.

- Partiets store problem er oppslutning i byene, og jeg ser ikke helt hvordan de skal vokse mer. De har høy troverdighet på jordbruk og distrikt, men veldig lite troverdighet på helse og skole og en del av de store sakene som flytter velgere, sier hun.

Bygger nytt grunnfjell

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, har tro på at partiet nå er ferd med å bygge seg et nytt grunnfjell. Dette er ikke bare en stemningsbølge. Vår økte oppslutning handler om at regjeringen angriper det som vi holder kjær i Norge og det gir oss økt oppslutning, men oppslutningen øker også fordi folk oppdager nye sider ved Senterpartiet. Når folk prøver alle disse valgomatene som legges ut i mediene foran valg viser det seg at svært mange er enige med oss, sier Vigdenes som har tro på at brakvalg for partiet.

