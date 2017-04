Fikk 247 000 kroner i bot for ulovlig helgekjøring med mobilkran

Saken oppdateres.

Det ble travelt på kontrollplassen på Sokn i Rogaland søndag, skriver Stavanger Aftenblad.

– En mobilkran ble vinket inn på kontrollplassen, da disse ikke kan forflyttes i helgene uten en skriftlig tillatelse. Her viste det seg at det meste manglet, og det ble skrevet ut en stor bot. Det er den største boten jeg noen gang har skrevet ut, med god margin, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen til Aftenbladet.

Mobilkranen på vei fra Sola på Jæren til Nord-Rogaland hadde verken dispensasjon eller noen andre papirer i orden.

– Her ble det skrevet ut et vektgebyr på 239.000 kroner for en overlast på 35 tonn. Lovlig vekt på dette kjøretøyet er 26 tonn, vekten i dag var 61 tonn.

Holm Vestby kan også fortelle at det ikke var gyldig autopass-avtale på kjøretøyet, og det dermed ble skrevet ut en gebyr på 8000 kroner i tillegg.

– Hva sa sjåføren til dette?

– Det var visstnok første dagen hans på jobb, så han var ganske spak, sier Holm Vestby.

Av 28 kjøretøy som var innom kontrollplassen ble 16 plukket ut for nærmere kontroll.

Etter kontrollen sto det igjen seks kjøretøy på kontrollplassen, som alle kjørte spesialtransport.

– Slik transport skal fortrinnsvis foregå i ukedagene og krever spesielle tilatelser for å kjøre lovlig i helger. Ingen av disse transportene hadde en slik tilatelse, sier Holm Vestby.

En sjåfør blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og måtte sette igjen hengeren sin.