Mistenkelig gjenstand i Porsgrunn var ufarlig

Saken oppdateres.

– Bombegruppa har startet arbeidet med å demontere den mistenkelige gjenstanden, sa operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Ole Kamben til NTB tirsdag formiddag.

En halv time senere var gjenstanden uskadeliggjort. Ifølge Varden har mannen forklart at den skulle brukes til å reparere biler.

Det var ved 4-tiden natt til tirsdag at politiet fant den mistenkelig gjenstanden inne i et hus i Kirkegata i Porsgrunn. Ifølge Varden var de da i gang med ransaking knyttet til et annet straffbart forhold. En mann i 30-årene ble pågrepet. Han er kjent av politiet fra tidligere.

Området rundt huset der gjenstanden ble funnet, ble sperret og stengt av med vakthold. Seks personer, beboere i det aktuelle huset, samt noen av de nærmeste naboene, ble evakuert.

(©NTB)