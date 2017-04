- Ap prøver å leke Senterpartiet

Saken oppdateres.

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen synes budskapet fra Arbeiderpartiet høres ut som om at Ap nå prøver å ligne mest mulig på Senterpartiet.

- Det høres veldig rart ut når Jonas Gahr Støre snakker om å ta hele landet i bruk og har tro på distriktene. Jeg tror jo at folk i Ap er opptatt av distrikt, men det er ikke der Ap har sin troverdighet. De prøver å legge seg tett inntil Senterpartiet og ligne litt på dem. Ikke minst i dette utspillet om billig bensin i distriktene som kom denne uka. Jeg er usikker på om dette gagner andre enn Senterpartiet. Når det nærmer seg valg vil folk helst stemme på orginalen, sier Aglen.

Tiggerdebatten

OmAdresserts faste panel oppsummerer den politiske situasjonen foran Arbeiderpartiets landsmøte denne helga. I tillegg diskuteres tiggerne i denne episoden etter at NRK Brennpunk sendte en dokumentar denne uka som avslørte et krimnelt nettverk i tiggermiljøet. Det har skapt et nytt rop om tiggerforbud.

