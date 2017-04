Tolv jerver skutt den siste uken

Saken oppdateres.

De to siste såkalte uttakene var hiuttak av tispe og to valper i Tana i Finnmark, og tispe og tre valper i Ringebu i Oppland, begge lørdag, ifølge Miljødirektoratets oversikt . Hannene er skutt i Fosnes og Namsskogan i Nord-Trøndelag, Bardu i Troms, og Saltdal og Beiarn i Nordland.

Av rovdyrene er det jerv som forårsaker flest skader på sau og lam. Totalt ble det erstattet omtrent 5.900 sau og lam som tapt til jerv i 2016, og behovet for felling blir vurdert ut fra skadepotensialet på beitedyr.

Jervbestanden i Norge reguleres normalt under lisensfellingsperioden på høsten og vinteren, men hvert år åpner Miljødirektoratet for ekstraordinær felling av jerv for å beskytte sau og tamrein. Tirsdag meldte Miljødirektoratet at det fram til da hadde blitt gitt ekstraordinær tillatelse til å felle jerv 26 ganger, og med de siste fellingene er antallet oppe i 30.

På 1960-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982. Jerven har fortsatt status som sterkt truet, og i fjor ble det beregnet at det er 340 voksne dyr i Norge. Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003.