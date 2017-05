Støre vil endre loven for å demme opp for Brussel

19-åring dømt for uaktsomt drap etter ulykke i Lillehammer

Saken oppdateres.

– I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven, sa Støre i en tale til LO-kongressen onsdag.

Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner , som gjerne deles inn i fire hovedkategorier: Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.

Sterkt signal

Å skrive disse inn i menneskerettsloven fra 1999 vil ifølge Støre sende et sterkt signal til domstolene om at arbeidstakerrettigheter er like viktige som ytringsfrihet og stemmerett.

Til grunn for forslaget ligger frykten for at EØS-regler kan trumfe ILO-konvensjonene. Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene, vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.

LOs jurister mener det ikke er noe i veien for å å gjennomføre en slik lovendring.

Forby løsarbeiderkontrakter

I talen gjentok Støre løftet til LO om å fjerne de nye reglene for midlertidige ansettelser samt forby faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.

– Noe av det første jeg vil gjøre som statsminister er å forby løsarbeiderkontraktene i bemanningsbransjen, sa han.

Men kravet fra deler av LO om å forby hele bransjen nevnte han ikke med et ord. Også Tankesmien Agenda vil ha et slikt forbud i byggebransjen og mener med henvisning til praksisen i Tyskland at dette er mulig, ifølge VG .

Forsvarte EØS

På LO-kongressen er det mange som vil si opp EØS-avtalen. Men som LOs påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen dagen før, tok Støre avtalen kraftig i forsvar i onsdagens tale.

– EØS-avtalen er ikke perfekt. Ingen avtale jeg kjenner til er det. Men jeg er dypt uenig med dem som sier at avtalen må sies opp. Jeg har ingen tro på at Norge, Island og Liechtenstein kan få en bedre avtale, bare for oss, sa Støre.

Tanken om å samarbeide med Storbritannia om en bedre handelsavtale avviste han også.

– Skal vi danse med de konservative? Med toryene som lokker med at Storbritannia skal bli et skatteparadis, som har helt andre interesser enn oss i arbeidslivspolitikken, velferdspolitikken, fordelingspolitikken og landbrukspolitikken? spurte Ap-lederen før han sa klart nei til et slikt kompaniskap.