USA-plan om å forby pc på fly fra Europa

Saken oppdateres.

EU og USA skulle fredag ha hastesamtaler om det planlagte forbudet, bekrefter EU-kommisjonen.

Ifølge EUs transportpolitiske talskvinne, Anna-Kaisa Itkonen, ønsker EU å få svar på om planene skyldes nye trusler og i så fall hvilke. Hun understreker at EU ikke har opplysninger om at det foreligger nye trusler.

Da USA innførte et forbud mot å ta med laptoper og flere andre små datamaskiner i håndbagasjen på flyvinger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika i mars, ble det begrunnet med en generell og langvarig bekymring for terrorangrep mot fly på vei til USA. Også Storbritannia innførte et lignende forbud fra seks land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Fredagens møte mellom USA og EU blir holdt som en telefonkonferanse på ministernivå, der USA er representert ved innenriksminister John Kelly. Ministre fra både Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia vil også delta på møtet.

En ikke navngitt fransk tjenestemann sier at Frankrike kommer til å argumentere imot et eventuelt forbud ettersom franske myndigheter mener det ikke finnes opplysninger som kan forsvare et slikt forbud.

Hvis USA går videre med planen, vil det hver eneste uke kunne ramme tusenvis av flyvinger til USA fra europeiske flyplasser. Det vil kunne skape et logistisk kaos for flyplasser, flyselskaper og sikkerhetspersonell.