Tyver brøt seg inn på Apple-jakt

VMs mest forhatte mann vant. Her hyller han Bolt etter sensasjonen

Mann i 20-årene siktet for voldtekt

Mann i 20-årene siktet for voldtekt

Saken oppdateres.

– Vaktselskapet ringte og meldte om at de hadde sett tre menn på overvåkingskameraer som brøt seg inn i en konteiner på terminalen for så å lesse tyvegodset over i biler, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

En 20 år gammel mann er pågrepet. Politiet leter etter de to andre med hundepatrulje i området.

– Vi har funnet veldig mye gods på stedet, så mye at vi ikke får plass til det i våre mindre politibiler, fortsetter han.

Politiet har funnet om lag hundre Apple-datamaskiner som tyvene har prøvd å få med seg.

– Hvordan de visste om konteineren blir bare spekulasjoner, men det er neppe tilfeldig at de har vært akkurat der på det tidspunktet, sier operasjonslederen.

To av tyvene flyktet. To biler står igjen på stedet.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 6.11 søndag.