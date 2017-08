Skoleungdom frykter framføringer og gym

To reineiere dømt for dyremishandling, bedrageri og reintyveri

To reineiere dømt for dyremishandling, bedrageri og reintyveri

Saken oppdateres.

Ungdom med angstsymptomer har det som regel bra hjemme, men dårligere med venner og på skolen. Dette viser undersøkelser gjennomført av Uni Research blant 1 700 ungdommer fra ulike deler av landet, melder NRK .

Gjennom forskningsprosjektet har man også funnet ut at risikoen for å utvikle angstsymptomer er fem ganger større om man er jente. Forskerne ser at flere kjenner på frykt i hverdagssituasjoner som skoleframføringer og gym. Psykologspesialist og forsker Solfrid Raknes sier til kanalen at lærere spiller en sentral rolle for å hjelpe de unge.

LES OGSÅ: Ingen søskenrabatt i SFO for trillinger

Folkehelseinstituttet mener en løsning på problemet kan være å ha psykisk helse som et eget fag.

– Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK.

LES OGSÅ: - Skader for flere titalls tusen kroner