- Dette er den farligste konflikten i verden akkurat nå. Det som gjør situasjonen så bekymringsfull er at Nord-Korea har kjernefysiske våpen, sier Børge Brende (H).

Brende viser til at regimet i Nord-Korea har utviklet kjernefysiske våpen og langtrekkende ballistiske missiler i strid med alle internasjonale avtaler. Utenriksministeren sier det er helt på sin plass med sanksjoner og internasjonale reaksjoner mot regimet i landet. Brende er klar på at det er Nord-Korea som er skyld i at situasjonen har eskalert slik den har gjort.

- Kim Jong-un's provokasjoner utgjør en trussel mot fred og stabilitet regionalt og globalt, og gjør det enda vanskeligere å finne diplomatiske løsninger på Koreahalvøya hvor situasjonen allerede er svært spent.

I et intervju med Adresseavisen denne uken sier Nupi-forsker Sverre Lodgaard at han er redd for at situasjonen vil bli enda verre i området, før den kan bli bedre. Han tror en diplomatisk løsning er eneste farbare vei, men frykter at situasjonen skal komme ut av kontroll.

Ber partene roe seg ned

Ministeren var selv i Nord-Trøndelag lørdag for å drive valgkamp. Lørdag kveld returnerte han til Oslo.

- Jeg er bekymret for utviklingen i konflikten mellom USA og Nord-Korea den siste uken. Det er svært viktig at konfliktnivået ikke eskalerer og jeg er mer og mer kritisk og bekymret over den retorikk partene nå benytter seg av. Det er uheldig når det ene ordet tar det andre, sier Brende.

Han peker på at også på at en rekke Kina har reagert på situasjonen og bedt USA og Nord-Korea om å tone ned retorikken og konfliktnivået.

- Det er viktig å få til diplomatisk kontakt og dialog for å finne løsninger, sier utenriksministeren.

Har besøkt Nord-Korea

Han har selv vært i Nord-Korea flere ganger mens han satt som generalsekretær i det internasjonale Røde Kors. Han snakker om et svært fattig land med store utfordringer og en svært sterk hær med stor makt.

- Jeg ser ingen militær løsning på den pågående konflikten mellom USA og Nord-Korea. Det internasjonale samfunn må møte Nord-Korea med en kombinasjon av press og sanksjoner på den ene siden og dialog på den andre. Sikkerhetsrådets vedtak 5. august er viktig, og det er nå sentralt at det også kommer i gang samtaler mellom de viktigste aktørene, slik vi så under sekspartsforhandlingene.

Han nevner Iran som eksempel på at sanksjoner kombinert med diplomati, virker.

- Der snakket folk også om mislykkede sanksjoner, i mange år, så kom plutselig en avtale på plass, og nå etterleves den av regimet. Forskjellen er at Iran aldri rakk å skaffe seg kjernefysiske våpen, sier Brende.

- Ut fra hva som er skjedd ville det vært feil om det internasjonale samfunnet ikke fordømte det, og det ble innført FN-sanksjoner, men samtidig må det finnes vilje til løsninger, sier Brende.

Brende snakker om at en krigssituasjon, trolig vil involvere Sør-Korea. Der ligger hovedstaden Seoul bare ca. 50 km fra den nordkoreanske grensen og en konflikt mellom de to nabolandene, selv med konvensjonelle våpen, vil føre til enorme humanitære konsekvenser.

- Ingen kommentar

Flere norske medier meldte i mai at nordkoreanske og amerikanske representanter møttes til diskusjoner i Oslo, etter at det japanske og sørkoreanske medier omtalte dette.

- Norge har flere ganger tatt rollen som fredsmegler og forsøkt å løse konflikter. Ser du at Norge kan bidra her?

- De gangene vi har forsøkt å bidra til fred og forsoningsarbeid har vi hatt som policy å ikke kommentere diskusjoner om dette. Men det vi har gjort og gjør fra norsk side er stille med humanitær bistand til Nord-Korea. Dette er et land hvor det har vært krevende situasjoner. Røde Kors bidrar også jevnlig med mat og medisiner her, sier Brende.

