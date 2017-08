Trønderske Frp-ere backer omstridte Sylvi Listhaug

Saken oppdateres.

- Jeg tror alle skjønner at det er et bilde. Når vi har en imam som støtter steining og mener dødsstraff er det eneste rette for blasfemi er det på sin plass å si fra. I den debatten vi nå har om norske verdier er det åpenbart at vi må stå opp for de verdiene vi står for. Jeg har ikke noe problem med det hun sa, sier Sivert Bjørnstad.

Stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag er dermed på kollisjonskurs med statsminister Erna Solberg.

- Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, sa statsministeren.

Opphetet debatt

Det var etter en debatt i Politisk Kvarter på NRK P2 onsdag, at Listhaug kritiserte KrF-leder Knut Arild Hareide for å ikke konfrontere mennesker med ekstreme meninger og holdninger.

- Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa innvandringsministeren.

Listhaug selv innrømmer til Aftenposten at hun ble mer hissig enn vanlig i det hun kaller en opphetet debatt.

- En styrke for Frp

Det er ikke første gang Listhaug kommer med utspill som vekker reaksjoner, men Bjørnstad er ikke redd for at hennes debattform og retorikk blir et problem for Frp.

- Definitivt ikke. Jeg opplever at hun bare har ektefølt engasjement for det hun snakker om. Hun har sin stil, akkurat som andre politikere har sin stil. Hun fronter politikken hun har ansvar for på en veldig god måte. Politikk skal være debatt, og hvis vi får mer debatt fordi hun er klar i språket, vil jeg oppfordre andre politikere til også å være klare i språket. Det er det som engasjerer, og får frem politiske forskjeller, sier Bjørnstad.

- Har du aldri vært uenig i hennes utsagn?

- Jo, men jeg kommer ikke på akkurat hva her og nå. Men det er helt sikkert måten hun har sagt ting på som jeg har vært uenig i. Men det kan man si om alle politikere som må levere svar på direkten, sier han.

- Er det styrke eller svakhet for Frp at alle snakker om Sylvi Listhaug?

- Styrke, helt klart. For det gjør at alle andre partier må snakke om vårer saker, saker som vi er opptatt av. Det igjen gjør at vi får frem forskjellene. Men jeg kan forstå at det er provoserende. Samtidig skal politikk få frem forskjeller, og i valgkampen spisser man budskapet, sier Bjørnstad.

- Tar diskusjonene internt

Både partiets gruppeleder i fylkestinget, Anita Gilde, og Frps stortingsrepresentant, Lill Harriet Sandaune, skryter av Listhaug når de får tilsvarende spørsmål.

- Det er et unyansert spørsmål, men jeg tror at en del av våre velgere liker at vi er så tydelige som hun er, sier Gilde.

Hun viser til at Listhaugs uttalelser får stor oppmerksomhet i media på grunn av konfliktene.

- Oppmerksomheten viser også at hun er dyktig i sin jobb. Men vi har andre områder som er akkurat like viktige som dette feltet. Det betyr at vi andre må jobbe hardt for å få frem politikken på de andre områdene, sier Gilde.

Stortingsrepresentant Sandaune er heller ikke redd for at resten av Fremskrittspartiets politikk blir glemt når innvandring får så stor oppmerksomhet.

- Nei, jeg tror at det på sikt vil få frem Frps politikk på andre områder. Dette handler om å ta vare på individer i samfunnet vårt, sier stortingsrepresentanten, som faktisk sto og snakket med nettopp Sylvi Listhaug da Adresseavisen ringte henne.

- Er du enig i alt hun sier?

- Nei. Vi er et parti med individualister. Det kan vi være ærlige på. Vi er ikke enige om alt innad i Frp. Og vi tør å ta diskusjonene om det internt. Men vi har kanskje blitt flinkere til å holde det internt, sier Sandaune.