Ny krisemåling for Ap - fortsetter nedturen

Saken oppdateres.

De borgerlige har med knapp margin gjenerobret flertallet. Og det med Venstre under sperregrensen.

Det viser denne ukes nasjonale meningsmåling fra Respons Analyse utført for Adresseavisen, Aftenposten og Bergens Tidende.

Les kommentaren: Ap-krise gir valgthriller

Ap får rekordsvake 27,3 prosentpoeng i partibarometer for uke 34.

- Dette er for dårlige tall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Etter å ha holdt foredrag for studentene på BI i Oslo i formiddag får han servert en ny kalddusj for Arbeiderpartiet og hans rødgrønne regjeringsalternativ.

Resultatet er det dårligste for Arbeiderpartiet i Respons-målingene siden sommeren 2013.

Enda mer urovekkende for Støre er det at målingen viser et knappest mulig borgerlig flertall med 85 mot 84 mandater.

– Kommer dere til å ta noen nye grep i innspurten av valgkampen som følge av de svake resultatene på målingene?

– Arbeide enda hardere. Det er grepet. Vi har et godt program som er tilpasset behovene Norge har, og det kommer vi til å holde fast ved. Vi ser at mange av de som stemte på oss i 2013 sitter på gjerdet. Den viktigste oppgaven nå, er å få vekket dem, komme i kontakt med dem og få fortalt at mye står på spill.

Ustabil situasjon

Målingen er tatt opp gjennom helgen og frem til i onsdag er den siste i en rekke nasjonale målinger som de siste ukene har sendt Arbeiderpartiet «ned» fra 30-tallet.

Ap går tilbake 0,8 prosentpoeng til 27,3 prosent.

Frp går frem 1,9 prosentpoeng til 15,5 prosent, Høyre svakt frem til 25,1 prosent.

Fem partier har forskanset seg rundt sperregrensen.

Av disse fem går SV mest tilbake, med 1,9 prosentpoeng til 4,5 prosent.

Miljøpartiet de Grønne tar et lite skritt opp til 3,9 prosent. Målingen viser at partiet kan få hele fire direktemandater; Akershus, Hordaland og to fra Oslo.

Venstre kryper også marginalt opp, til 3,7 prosent. Målingen gir to direktemandat fra Akershus og Oslo.

Senterpartiet holder skansen, frem 0,7 prosentpoeng til 10,8 prosent denne uken.

KrF går svakt tilbake, til 4,5 prosent denne uken.

Rødt går frem 0,5 prosentpoeng til 3,2 prosent denne uken.



- Støres «eventyrblanding»

En hektisk nestor og nestleder Per Sandberg i Frp sier han ikke er overrasket over at det nå kom en måling der de blå har tatt tilbake flertallet.

- Jeg håper og tror at målingene gjenspeiler det jeg har følt på når jeg har reist rundt. Men det er veldig tett. Valget avgjøres åpenbart nå de siste 14 dagene, sier Sandberg.

I pausen fra budsjettkonferanse i regjeringskvartalet fastslår han forutsigbarhet må bli et nøkkelord i valginnspurten.

- Uforutsigbarheten som ligger i Støres eventyrblanding på sosialistisk side bør slå ut til vår fordel. Landet kan ikke styres med en Støre og MDG med en avgjørende hånd på rattet for vekst og sysselsetting, mener Sandberg.

Han konstaterer likevel at mye kan skje, og påpeker at hverken Ap eller LOs valgkampmaskiner har begynt å rulle for fult ennå.

- Vi må bare beholde roen og konsentrasjonen, sier Sandberg.

Borgerlig flertall

Målingen fra Respons Analyse viser for første gang at de borgerlige kan klare å holde et flertall selv om Venstre ikke skulle klare sperregrensen.

Høyre, Frp klarer ved hjelp av KrF og de to direktemandatene fra Venstre å skaffe 85 mandater.

Den samlede opposisjonen, inkludert to direktemandater for Rødt lander på 84.

Også i mai ble det målt borgerlig flertall med Venstre under sperregrensen, men da var også SV under fire prosent.

«Et mareritt»

Idar Eidset i Respons Analyse karakteriserer situasjonen drøye to uker før valgdagen som «ustabil og uavklart».

Hele fem partier i området rett over og rett under sperregrensen kan gi store utslag i blokkfordelingen. Det er også fortsatt stor trafikk mellom partiene.

- Marginene er små, det er all grunn til å minne om feilmarginer og at små utslag vil gi store endringer i mandatsammensettingen. For oss meningsmålere er situasjonen vi står i akkurat nå egentlig et lite mareritt, sier Eidset.

Han spår et utrolig jevnt og spennende valg 11. september.