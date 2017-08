Presset Støre ser til Rosenborg

Saken oppdateres.

- Når du ligger under 1-2 i en viktig kamp i Europa-ligaen kan laget miste selvtillit, begå feil og falle sammen. Eller det kan mobilisere de gode sidene i laget, og få frem kvalitetene i spillestilen. Jeg så Rosenborg snu 1-2 til 3-2 i går, og tenkte at her er det noen lærdommer, sier Jonas Gahr Støre på spørsmålet om hva som skal snu den tunge trenden.

Bedre til å møte velgerne

For i en tid der den ene meningsmålingen etter den andre viser nedgang for Ap, er et av grepene å se til Rosenborgs snuoperasjon mot Ajax.

- Vi skal være bedre til å møte velgerne, og snakke om verdier som treffer hjertene. Selve politikken er forankret med hovedvekt på våre viktigste saker, arbeid, helse, skole og klima. Den ligger fast. Men vi skal hele tiden arbeide for å treffe velgerne på en måte som gjør at de tenker; det her er viktig for livet mitt, for barna mine, og for landet mitt fremover.

- Men RBK satte inn en innbytter som viste seg å være gull verdt. Hvem setter dere inn?

- Det er et godt bilde. Men jeg har så mange spillere, og kan gjøre endringer i formasjon og på det taktiske. Men spillestilen er den samme, uansett, sier han, og unnlater å nevne hvem som er Aps Samuel Adegbenro.

Bursdag

Adresseavisen møter den pressede Ap-lederen på sin egen bursdag. Allerede klokka 06.00 forlot han sitt hjem, og dermed må bursdagsfeiringen vente til han er tilbake fra snarvisitten til Trøndelag. Han sier han ikke frykter nye svake målinger. En eventuelt god måling senere fredag vil likevel ikke måle seg mot det han gleder seg mest til på 57-årsdagen; nemlig bursdagkake fra fruen.

- Jeg føler meg rolig. Rosenborg snudde, og vi kan gjøre det samme. Men det er viktig at velgeren frem mot valget, og i valgboden, tenker gjennom de store spørsmålene. Hvem skal styre Norge? hvilke verdier skal ligge til grunn, sier han.

- SV med annen trygghet

- Målingene går opp for SV, og ned for Ap. Er det mer aktuelt at SV går i regjering nå?

Det vil valgresultatet avgjøre. Samlet står partiene som ønsker regjeringsskifte sterkt, og snittet av målingene viser at det er flertall for skifte. Min oppgave nå er å få frem for velgerne hvilke verdier som skal ligge til grunn for en regjering, og at det er et stort skille på Arbeiderpartiet og Frp og Høyre. Ap vil sikre trygg styring i de årene vi går inn i og sørge for at vi tar vare på velferd for alle, og arbeid til alle En Ap-ledet regjering skal ha et sterkt Ap, og jeg har god tro på at vi skal komme opp på et høyere nivå enn målingene nå.

- Men kan SV være i regjering?

- Hvert parti må gjøre sine valg. Men jeg registrerer at da SV lå rundt sperregrensen gikk debatten om å konsentrere seg mer om seg selv. Nå som SV er på den rette siden av sperregrensen får partiet en annen trygghet for å ta ansvar. Mitt budskap til de AP skal ta ansvar sammen med, enten i regjering eller i samarbeid, er at årene fremover blir krevende. De som skal ta ansvar må tåle å være ute en vinternatt. Handlingsrommet er mindre, det er tøffe tider rundt oss. I Norge skal vi motvirke et hardere og kaldere samfunn, og fortsatt ha et raust og solidarisk samfunn. De som skal ta ansvar for det må være trygge på seg selv.

- Kan SV gjøre det?

- Det kan SV åpenbart gjøre, fastlår han.

- Uaktuelt med MDG

- På en eller annen måte ser det ut som dere må forholde dere til et større MDG. Hvordan skal dere komme MDG i møte?

- Her skal jeg være veldig klar. Et MDG som er blokkuavhengig og stiller ulitmatum om at vi skal slutte med all leting etter olje og gass på norsk sokkel, er uaktuelt for Ap å samarbeide med i regjering. AP vil ikke regjere basert på et slikt ultimatum. Det tar vi ikke ansvar for. Men jeg er en samarbeidets mann, og vil søke samarbeid om saker der det er naturlig. I perioden bak oss er vi enig med MDG om å ta oljefondet ut av kull, elektrifisering av sokkelen og ny klimalov. Men en Ap-ledet regjering vil legge til grunn at et bredt flertall i Stortinget er for fortsatt energiutvikling i Norge og mål om å kutte 40 prosent i Paris-avtalen.

- Velgerne må tenke helheten

Etter krisemålingen i VG torsdag, hvor Ap fikk 27,6 %, sa Støre: «Om nordmenn i dette valget ønsker milliarder i lavere skatt, ikke mer til skole og eldre, da er det ikke vårt (Arbeiderpartiets, red.anm.) valg».

- Er det velgerne det er noe feil med, Støre?

-Nei, det sitatet forstås slik at vi ikke har valgt dette som vår politikk. Politikere skal ha dyp respekt for velgernes avveiinger. Velgerne tenker på økonomi, arbeid, velferd og trygghet. Mitt budskap er at velgerne skal tenke på helheten. I landsmøtetalen sa jeg at dette er veivalg med mange saker, men også et verdivalg på hvilket land vi skal være.

- Adresseavisen har snakket med 47 ordførere i Trøndelag. 77 % sier det går bedre i distriktet. Tre sier det går verre. Hva tenker du om det?

- Det sier noe om stoltheten norske ordførere har om hva de kan få til i sine kommuner. Troen på at kommunalt ansvar er viktig, og at i denne landsdelen så har vi store muligheter knytte til våre naturressurser og dyktige folk. Jeg legger merke til at dette ikke er en optimisme som regjeringen kan ta på sin kappe uten videre, men evnen til arbeide og prioritere, sier han.

Absurd

- Går det for godt i landet til at Ap kan regjere?

- Det er en absurd problemstilling. Ap ønsker det gode for landet. De som prøver å lage en historie om at Ap er negativ til at det går bra er på feilspor. Vårt budskap er at vi må bruke pengene på det viktigste for oss. Våre barn, våre eldre og omstilling i næringslivet. Store skattekutt er ingen suksess i andre land, og det virker heller ikke her. Vår strategi er en annen, og det skal velgerne møte frem mot valget.

