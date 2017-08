Mindre enn halvparten av nye politistillinger er i politidistriktene

Kjell (48) har fullført seks Ironman - deltok i Trondheim Triatlon for kosen sin skyld

Et blodig bidrag til spansk melankoli

Og slike folk tror de kan styre et land?

Se Rosenborg – Vålerenga her!

Treneren gjør store endringer: Disse elleve skal sikre avansement for RBK

Agrisjå omsatte for 500 millioner kroner

To scoringer på tre minutter sendte Molde til semifinale i NM

Ap kaster Per Sandbergs fiskeinvitt på havet

Agrisjå omsatte for 500 millioner kroner

To scoringer på tre minutter sendte Molde til semifinale i NM

Saken oppdateres.

824 av 962 nye stillinger i politidistriktene er politifolk, mens de resterende 920 arbeidsplassene er i de nasjonale særorganene, viser tall fra Politidirektoratet (POD), ifølge VG.

Tallene viser samtidig at det er store forskjeller i hvor mange nye politifolk de ulike politidistriktene har fått. Mens Oslo har vokst med 207, har Finnmark fått 16 nye politifolk, mot et landssnitt på 69.

- Ikke nærpolitireform

– At det har blitt 16 nye politistillinger i Norges største fylke, som er større enn hele Danmark, svarer ikke med en nærpolitireform, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) til avisen.

Han mener Finnmark-politiet vil slite dersom det skjer hendelser samtidig i ulike deler av fylket. Det mener også lensmannen i Kautokeino, som ønsker seg to politibetjenter mer enn i dag.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) forklarer at fordelingen er basert på kriminalitetsbildet i de ulike fylkene. Han viser også til at de nye stillingene i særorganer som Kripos og PST, er til nytte for alle.

Avviser kritikken

Han mener det ikke er mulig å ansette politifolk raskere enn det som gjøres nå, og svarer samtidig avvisende på kritikken om at ikke nok av veksten kommer i politidistriktene, og ute der folk bor.

– Det er riktig at det i 2016 var en liten pause i tilsettingen, men første i halvår i år har vi tilsatt over 300 politimenn- og kvinner i distriktene. Vi har tydelig prioritert tilsettinger i distriktene nå, mens vi har tatt ned litt på særorganene. Den kritikken er rett og slett ikke riktig, sier han til VG.