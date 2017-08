Agrisjå omsatte for 500 millioner kroner

To scoringer på tre minutter sendte Molde til semifinale i NM

Oscar (7) og pappa Roger (43) fra Trondheim er forberedt på å evakuere Houston på sekundet: - Nå er det heftig her

Jeg håper at de rike blir rikere

McGregor mente dommeren stoppet kampen for tidlig. Se de avgjørende slagene fra gigantoppgjøret

Her blir Ullevaal-drømmen knust for Rosenborg

Mann siktet for promillekjøring etter å ha kjørt i grøfta

Venninna mi skal ikke være redd for å ha sex med kjæresten sin

Se høydepunktene her: Slik ble Rosenborg senket av Vålerenga

Her er veiene det er viktigst å utbedre

Lekeslåssing gikk over styr på Solsiden

Solberg går forbi Støre med et byks

Solberg går forbi Støre med et byks

Lekeslåssing gikk over styr på Solsiden

Solberg går forbi Støre med et byks

Saken oppdateres.

For bare to måneder siden lå Ap-lederen foran den sittende Høyre-statsministeren med 48 mot 45 prosent i målingen Ipsos MMI utfører for Dagbladet. I augustmålingen har de byttet plass, og 53 prosent foretrekker Erna Solberg. Nå er det bare 42 prosent som synes Støre bør styre landet.

– Dette er selvsagt en veldig hyggelig tilbakemelding fra velgerne. Her får jo de en mulighet til å vurdere en kandidat som faktisk har sittet i jobben i fire år. Da betyr det mye for meg at de mener vi gjør en god jobb, sier Solberg om målingen.

Sist gang forskjellen var såpass stor var i desember i fjor, men da var Støre på topp med 52 prosent, mot Solbergs 43. Siden nyttår har de byttet på å ligge i tet, men avstanden har vært langt mindre.

Støre er de høyt utdannedes favoritt, mens Solberg gjør det best blant velgere som bare har grunnskoleutdanning. Det skyldes trolig Frp-velgere, mener valgforsker Johannes Bergh.

– Erna er jo deres statsministerkandidat, også̊, og blant Frp-velgerne vet vi at utdanningsnivået er lavere enn blant Ap og Høyre, sier han. Samtidig minner han om at parti er viktigere enn person i norske valg.