149 ledere i staten tjener mer enn Erna Solberg

Nå beklager Tom Tvedt: - Jeg har stor forståelse for at folk har reagert

Saken oppdateres.

Ferske tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser at 149 ledere i staten har høyere lønn enn statsminister Erna Solberg, skriver Stavanger Aftenblad.

Statsministeren har en årslønn på 1.631.346 kroner.

Tallene viser også at 366 ledere i staten har høyere lønn enn statsrådslønnen på 1.325.358 kroner. Dette inkluderer ikke toppsjefer i helt eller delvis statlig eide konsern, selskaper og virksomheter.

Best ut kommer NAV-direktør Sigrun Elisabeth Vågeng med en årslønn på 1.850.000 kroner. Bak henne er regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo på Statsministerens kontor med 1.758.192 kroner, etterfulgt av veidirektør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen, med 1.739.000 kroner.

SV-leder Audun Lysbakken mener at ingen statlige ansatte bør ha høyere lønn enn statsministeren, og krever et lønnstak for å stoppe utviklingen han mener er uakseptabel.

Arbeiderpartiet melder at de nå vil ta saken opp i Stortinget. Nestleder Trond Giske mener et lønnstak blir for byråkratisk og sier at staten må være konkurransedyktige på lønn.

– Samtidig skal vi ikke være lønnsledende, påpeker han.