Heller ikke Ap støtter SVs forslag om retur-stopp

– Vi har avklart at vi ikke komme til å stemme for et forslag som sier stans i all retur til Afghanistan, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Saken ble drøftet på partiets gruppemøte onsdag ettermiddag.

– For oss er det viktig å være trygge på at forholdene ved retur er akseptable. Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn. Vi holder regjeringen ansvarlig for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, sier han.

Heller ikke Sp

Tidligere ble det klart at heller ikke Senterpartiet ville støtte SVs forslag.

– Vi har bestemt oss for å ta stilling til dette spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling. Derfor kommer vi ikke til å støtte forslaget fra SV på tirsdag, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni.

Beslutningen ble fattet under partiets gruppemøte onsdag ettermiddag. Avklaringen innebærer at regjeringen har flertall på Stortinget for å fortsette dagens returpraksis inntil videre.

Kan bli endringer

Selv om Senterpartiet sikrer regjeringen flertall i denne omgang, kan det om kort tid likevel bli gjort endringer eller justeringer i reglene. Stortingets kommunalkomité har nemlig flere forslag om dette til behandling.

– Vi er innstilt på å se på praksisendringer knyttet til enslige mindreårige og mennesker med midlertidig opphold, sier Greni.

Hun understreker at dette gjelder både forslaget om sårbarhetskriterier fra Arbeiderpartiet og det opprinnelige forslaget om stans i returer til Afghanistan fra SV, MDG og Rødt.

Advarer

På spørsmål om ikke Sps avvisning av SV-forslaget kan medføre at unge afghanere sendes ut av Norge samtidig som Stortinget vurderer å gjøre endringer i regelverket, svarer hun bekreftende.

– Men vi forventer jo at det ikke blir noen panikkhandling fra regjeringen, der den gjør noe overilt og ikke respekterer signalene fra behandlingen i Stortinget, sier Greni.

De ferske Venstre-forslagene som partiet varsler at vil bli fremmet under stortingsbehandlingen kommende tirsdag, har Senterpartiet ennå ikke vurdert.

– Vi kan ikke avvise forslag vi ennå ikke har sett, men i utgangspunktet så er vi imot hastebehandling av disse sakene, sier Sp-representanten.

Venstre foreslår i likhet med SV umiddelbar returstans, men går inn for at denne kun gjelder utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt i Afghanistan.

