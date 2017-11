Vil ikke lenger øke skattene med 15 milliarder kroner

To klager på at kinesisk selskap skal bygge bru i Nord-Trøndelag

Saken oppdateres.

- Vi lovte aldri at vi skulle øke skattene med 15 milliarder kroner. Tallet ble oppfattet feil. Det var ikke et løfte. Det var et tak, sier partiets finanspolitiske talsmann, nestleder Trond Giske.

Selv om Arbeiderpariet forstatt vil samle inn mer i skatter og avgifter, er partiet langt unna valgkampens refreng om «15 milliarder ekstra».

I partiets alternative budsjettopplegg som kommer fredag, øker man skattene med 4,6 milliarder kroner.

* Formueskatten økes fra 0,8 til 1,1 prosent - og utgjør 3,3 milliarder kroner.

Ap holder seg unna avgiftsøkninger på tobakk, sprit og drivstoff, men:

* Ap kommer med en miljøpakke der de parkerer regjeringens Tesla-skatt, men gjør det dyrere å kjøpe de mest forurensende bilene.

* Ap hiver seg på KrFs forslag om avgifter på godterier og brus. Avgiftsøkningen utgjør alene 1,9 milliarder kroner.

* Ap blir også med på forslaget om å fjerne den avgiftsfrie tollgrensene på 350 kroner på netthandling i utlandet. Dette utgjør 1,4 milliarder kroner.

- Vårt budsjettforslag for neste år utgjør en nyorientering på skatt, vedgår Giske overfor Adresseavisen.

- Skatt ikke et mål

Han understreker at Arbeiderpartiets budsjettopplegg «vil være veldig tydelig på at skatt i seg selv ikke er et mål».

- Skatt er et virkemiddel. Skatt er den spleisen vi sammen gjør for å betale velferdstjenester som er nødvendige. Det kan av og til føre til at vi må spleise litt ekstra. Alternativet kan være som regjeringens, som gjør en kraftig økning i barnehageprisen. Det er jo også en slags skatteøkning - og ikke noe bedre, mener Giske.

Forbereder smalhans

Diskusjonen og ikke minst evalueringen av å gå til valg på økte skatter ble en het potet for Arbeiderpartiet etter valgnederlaget i høst.

Mange i partiet, også Giske, mente Arbeiderpartiet ikke var flinke nok til å begrunne hvorfor det var nødvendig å øke skattene.

- I valgkampen snakket vi mye om «eldre før skattekutt». Det budskapet traff ikke så godt. Jeg tror mange oppfattet at det ikke var et valg mellom skattekutt og velferd. Grunnen til dette er 1000 milliarder oljepenger som regjeringen har brukt gjennom disse fire årene. Sannheten er at veksten i offentlig forbruk har vært om lag som i tidligere år, påpeker Giske.

Giske mener regjeringens budsjettforslag er et forvarsel om kraftige innstramminger, og tror valget mellom skattekutt og velferd vil bli mer åpenbart i årene som kommer.

Arbeiderpartiet styrker kommuneøkonomien med til sammen tre milliarder kroner neste år.