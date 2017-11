Vil halvere frafallet i den videregående skolen

Johnsrud Sundby tar dramatisk grep for å vinne gullet han fortsatt mangler

Det kommer frem i partiets alternative statsbudsjett for neste år som legges frem i formiddag.

Arbeiderpartiet, som drev valgkamp på 15 milliarder kroner i økte skatter og endte som valgets store taper, endrer nå skattestrategien.

- Vi lovte aldri at vi skulle øke skattene med 15 milliarder kroner. Tallet ble oppfattet feil. Det var ikke et løfte. Det var et tak, sier partiets finanspolitiske talsmann, nestleder Trond Giske.

Tilbake til 2013-nivå

Selv om Arbeiderpartiet fortsatt vil samle inn mer i skatter og avgifter, er partiet langt unna valgkampens refreng om «15 milliarder ekstra».

I partiets alternativt budsjettopplegg som kommer fredag øker man skattene med 4,6 milliarder kroner.

Formuesskatten økes fra 0,8 til 1,1 prosent – og utgjør 3,3 milliarder kroner.

Ap holder seg unna avgiftsøkninger på tobakk, sprit og drivstoff, men:

Ap kommer med en miljøpakke der de parkerer regjeringens Tesla-skatt, men gjør det dyrere å kjøpe de mest forurensende bilene.

der de parkerer regjeringens Tesla-skatt, men gjør det dyrere å kjøpe de mest forurensende bilene. Ap hiver seg på KrFs forslag om avgifter på godterier og brus . Avgiftsøkningen utgjør alene 1,9 milliarder kroner.

. Avgiftsøkningen utgjør alene 1,9 milliarder kroner. Ap blir også med på forslaget om å fjerne den avgiftsfrie tollgrensen på 350 kroner på netthandling i utlandet. Dette utgjør 1,4 milliarder kroner.

- Vårt budsjettforslag for neste år utgjør en nyorientering på skatt, vedgår Giske overfor Adresseavisen.

- Skatt ikke et mål

Giske sier til Adresseavisen at det meste av Arbeiderpartiets planlagte skatteendring tas ut allerede neste år. Formuesskatten blir tilbakeført til 2013-nivå i partiets alternative opplegg.

Giske understreker at Arbeiderpartiet fra nå av «vil være veldig tydelig på at skatt i seg selv ikke er et mål».

- Skatt er et virkemiddel. Skatt er den spleisen vi sammen gjør for å betale velferdstjenester som er nødvendige. Det kan av og til føre til at vi må spleise litt ekstra. Alternativet kan være som regjeringens, som gjør en kraftig økning i barnehageprisen. Det er jo også en slags skatteøkning – og ikke noe bedre, mener Giske.

Forbereder smalhans

Diskusjonen og ikke minst evalueringen av å gå til valg på økte skatter ble en het potet for Arbeiderpartiet etter valgnederlaget i høst.

Mange i partiet - også Giske - mente Arbeiderpartiet ikke var flinke nok til å begrunne hvorfor det var nødvendig å øke skattene.

- I valgkampen snakket vi mye om «eldre før skattekutt». Det budskapet traff ikke så godt. Jeg tror mange oppfattet at det ikke var et valg mellom skattekutt og velferd. Grunnen til dette er 1000 milliarder oljepenger som regjeringen har brukt gjennom disse fire årene. Sannheten er at veksten i offentlig forbruk har vært om lag som i tidligere år, påpeker Giske.

Giske mener regjeringens budsjettforslag er et forvarsel om kraftige innstramminger, og tror valget mellom skattekutt og velferd vil bli mer åpenbart i årene som kommer.

Ap styrker kommuneøkonomien med til sammen tre milliarder kroner neste år.

Fire oppgaver...

Til tross for endret skattestrategi, mener Giske at Arbeiderpartiet med sitt budsjettopplegg nå legger svært gjenkjennelig politikk på bordet.

- Det vi mener vi manglet i valgkampen og gjør noe med nå, er å begrunne politikken vår bedre, sier Giske.

I budsjettopplegget for neste år beskriver Arbeiderpartiet det de mener er de fire store oppgavene for Norge.

- Hvis vi skal betale for velferden og levestandarden må vi få en større andel av voksende mennesker inn i arbeidslivet. Den andre store oppgaven er å sørge for at mange flere barn og unge får en oppvekst med trygghet og kunnskap. 15 000 går hvert år ut av videregående skole uten å ha bestått. Det er 150 000 i løpet av ti år uten fagbrev eller studiekompetanse. De ufaglærte jobbene er i ferd med å forsvinne. Dette går ikke sammen, påpeker Giske.

De økte behovene for mer helsehjelp og omsorgstjenester og klimaendringene er de to neste store oppgavene, ifølge Arbeiderpartiet.

... og fire store reformer

Giske mener svarene på de fire store oppgavene er fire store reformer, som nå blir Arbeiderparriets prioritet fremover:

1. Fullføring av pensjonsreformen

2. Halvere frafallet i den videregående skolen

3. Halvere antallet nye unge uføre

4. Velferdsteknologi, e-helse og digitalisering

Tror på borgerlig enighet

Samtidig med at Arbeiderpartiet legger frem sitt alternative budsjett, strever regjeringspartiene Høyre og Frp med å finne inndekning med samarbeidspartnerne Venstre og KrF.

- Jeg tror de blir enige. Det vil være helt oppsiktsvekkende om de nå ikke blir enige om en budsjettavtale, sier Giske.