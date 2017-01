Hentet i luftambulanse etter ulykke på E39

Saken oppdateres.

- Vi har ennå ikke full oversikt over forholdene. Det vi vet, er at det er snakk om en møteulykke. En bil har kommet over i motsatt kjørefelt, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl hos politiet i Møre og Romsdal.

Han opplyser om at det var to mennesker i den ene bilen og kun fører i den andre.

- Luftambulansen har tatt med seg en person fra ulykkesstedet. De to øvrige er også tatt hånd om av helsepersonell. Vi vet ikke omfanget av personskadene, sier Kjøl.

Til NRK opplyser Kjøl at det er snakk om en kvinne som har kritiske skader og at hun er flydd til St. Olavs Hospital.

Politiet vet foreløpig lite om vær- og kjøreforhold på ulykkesstedet.

- Vi jobber med etterforskning på stedet og vil få bistand fra vegvesenets ulykkesgruppe, sier Kjøl, som karakteriserer ulykken som alvorlig.

Nødetatene rykker ut til trafikkulykke på E39 ved Engdalen i Halsa kommune. — Politiet i M&R - N&R (@PolitiNoRoOps) January 1, 2017

Statens vegvesen melder på Twitter om redusert framkommelighet på strekningen Kristiansund - Orkanger på grunn av ulykken.