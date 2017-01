Mann funnet druknet på Smøla

Saken oppdateres.

Det skriver NRK Møre og Romsdal.

Funnet av nabo

Båthavna ligger like ved hjemstedet til mannen. Det var en nabo som fant ham.

Operasjonsleder Jan Helge Kjøl i politiet sier til NRK Møre og Romsdal at dødsfallet blir sett på som en ulykke.

Mannen ble funnet druknet lørdag klokken 16.32 lørdag av en nabo, og politi og ambulanse ble tilkalt.

Ikke noe kriminelt

Politiet i Møre og Romsdal opplyser til NRK at de ikke vet hvordan mannen ble funnet, men at han har vært ombord i båten sin. Ingen har til nå varslet at de har sett hva som skjedde. Politiet anser hendelsen som en ulykke, og ikke at noe kriminelt ligger bak.

– Politiet informerte om ulykka på Twitter i ni-tida søndag etter at pårørende var varslet.

Den avdøde 71-åringen fra Smøla skal obduseres.