Umulig å si når rasfarlig vei åpner

Et stort ras blokkerer Riksvei 70 nederst i Gråura i Sunndal kommune.

Her kan du se videoen som Julian (13) filmet av raset i Gråura da han og familien var på vei hjem til Oppdal lørdag kveld.

- Det er fortsatt ikke helt avklart hva som skjer videre. Vi venter på folk fra driftsentreprenøren som har ansvaret for veistrekningen, Veiedekke. Vi skal diskutere med dem hva som skal skje, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen.

Sjekker området

Hun er søndag morgen på stedet for å vurdere forholdene. Gressetvold sier det viktigste nå er at rydding og sikring på stedet skjer på en trygg måte.

- Det er gått et stort ras ned på veien. Noe er også havnet over veien. Dessuten er det igjen masser oppe i ura. Det er litt vanskelig å anslå hvor mye, men det er snakk om masser 10-20 meter over veien, sier Gressetvold.

Hun anslår at det kanskje kan dreie seg om ca. 200 kubikkmeter stein som nå ligger på veien.

- Den største steinen som ligger her er på 50-60 kubikkmeter. Det er ganske mange tonn masse totalt, sier hun.

Knaker fortsatt

Det var like etter klokken ti lørdag kveld at Vegtrafikksentralen fikk melding fra en bilist om at det var gått et ras i området. Entreprenøren som har ansvaret for veistrekningen valgte å stenge veien fordi det var fare for nye ras.

Adresseavisens reporter på stedet, Tommy Fossum, kjenner til flere andre ras i det samme området. Blant annet falt en større stein ned på veien i desember. Det har også vært flere mindre steinsprang i ettertid. Søndag formiddag raser det fortsatt ut løsmasser i området.

Gressetvold og Adresseavisens reporter på stedet forteller at de hører knaking i rasområdet.

Stengt i mange dager

- Er det noen sjanse for at det blir det åpnet for trafikk i dag?

- Jeg synes det er vanskelig å si når veien kan åpnes, men det er ganske mye arbeid som må gjøres før den åpnes, og det må skje på en trygg måte, sier hun.

Gressetvold fastslår at veien etter alt å dømme ikke kan åpnes i løpet av ettermiddagen søndag.

- Det er det helt sikkert at det ikke gjør, sier hun.

- Er det også snakk om skader på veibanen etter raset?

- Det er vanskelig å si. Det kommer an på hvordan raset var, det kan være noen skader på dekket, sier Gressetvold.

SISTE: Klokka 12.37 melder Statesn vegvesen at veien blir stengt i flere dager.

