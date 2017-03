Kommune får kritikk etter pasientovergrep på sykehjem

Saken oppdateres.

Begge de involverte var demente og har ikke klart å gjøre rede for hva som egentlig skjedde, skriver NRK . Saken ble oppdaget i fjor vår da en pårørende meldte at faren hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep fra en medpasient.

Ifølge Fylkesmannen har kommunen brutt loven om forsvarlig drift og journalføring.

– Det er veldig alvorlig når en kommune ikke har rutiner på plass som kan avverge at uventet kontakt mellom beboere skjer, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til NRK.

Rådmannen i kommunen sier de arbeider for å rette opp i feilene Fylkesmannen har påpekt.