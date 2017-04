Mann funnet hardt skadd under bro i Ålesund

Saken oppdateres.

Politiet ber om tips fra publikum etter at en mann ble funnet med store hodeskader under en bro i Ålesund mandag morgen.

Mannen i 30-årene ble funnet ved en benk under Hellebrua i Ålesund rundt klokken 5.30. Politiet utelukker ikke at mannen kan ha blitt utsatt for vold. Den skadde er sendt videre til Trondheim med luftambulanse.

– Han ble funnet med store skader i hoderegionen. Nå ber vi publikum som var i området på samme tid om tips. Samtidig sjekker vi overvåkingskameraer i nærheten, sier operasjonsleder Borge Amdam til NTB.

Amdam sier at mannen ikke var i stand til å avgi forklaring før han ble fraktet videre, men at politiet kjenner vedkommendes identitet og at familien er varslet.