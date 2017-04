- Vogntog veltet da veiskulderen sviktet

Saken oppdateres.

- Vogntoget har rett og slett veltet, sier operasjonsleder Frode Gjøsund ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Først var politiet veldig i stuss over hva som hadde skjedd på riksvei 65 i Nordmarka i Surnadal, der et vogntog lå på siden.

- Hva i all verden har skjedd, det ligger en bil, men her er ikke folk. Det viste seg at sjåføren var plukket opp av en annen lastebilsjåfør, for å tas med til lege. Han var preget, uten at det var klart hva som var skaden. Han kom tilbake, og ble sjekket av ambulanse, forteller Gjøsund.

- Veikanten sviktet

Det er ingen mistanke om promillekjøring eller høy fart, sier operasjonslederen. Promilletest av sjåføren viste null.

Sjåføren har forklart dette om hendelsesforløpet:

- Han forklarte at han møtte en bil, det ble trangt, han la seg ut på sida, og veikanten sviktet, opplyser Gjøsund.

Kranbil og tungbilberger er bestilt.

Berging vil ta tid

Semitraileren er lastet med spon, og bilen må tømmes for å redusere vekten før den kan berges. Det er altså ingen forurensningsfare.

Bergingen vil pågå en god stund utover dagen. Det vil være mulig å kjøre forbi mens bergingen pågår.

Mesta bistår nå med lysregulering på stedet.