Stengte park etter funn av granat

Saken oppdateres.

Søndag kveld meldte Nordmøre og Romsdal politidistrikt om funn av et sprenglegeme eller en granat i Folkeparken i Kristiansund.

- Gjenstanden ble funnet av noen som var ute og søkte med metalldetektor i området. De fikk utslag og begynte å grave. Da de løftet gjenstanden opp av jorda og så det kunne være et sprenglegeme eller en granat, kontaktet de oss, fortalte operasjonsleder Frode Gjøsund.

Vakthold i området

Ettersom politiet var opptatt på annet hold, sendte de brannvesenet for å sperre av området nedenfor hoppbakken, som også er et populært fritidssted.

- Vi har vakthold i området nå. Ikke fordi vi tror dette er en stor bombe, men fordi vi ikke vil at gjenstanden skal komme på avveie, sa Gjøsund.

- Hvor sikre er dere på at dette er en granat eller et sprenglegeme?

- Vi er ikke sikre, men den har en sylindrisk form, er 10-12 centimeter i diameter og har noe som ligner på en styrefinne. Den er cirka 40-50 centimeter lang. Vi kan ikke ta sjansen på at det ikke er sprengstoff i den.

Har sendt bilder til Forsvaret

Politiet sendte bilder av gjenstanden til Forsvaret og etterforsket saken videre.

- Vi håper å få et svar på hva det er i løpet av kvelden. Ettersom dette også er et turområde kommer vi til å opprettholde vaktholdet, sa operasjonslederen.

- Har dere noen teori om hvor granaten eller sprenglegemet stammer fra?

- Nei, men den er rustet og bærer preg av å ha ligget i jorden lenge. Vi har ikke gjort noe forsøk på å skrape på den for å se om den er merket på noe vis.

Like før klokken 23.30 melder politiet at gjenstanden er vurdert av Forsvaret. Den blir tatt hånd om og lagret på et annet sted, skriver politiet på Twitter.