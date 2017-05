Kontroll på lyngbrann på Smøla

Saken oppdateres.

Klokka 13.20 ble det meldt om brann i terrenget på Smøla. Det skriver politiet på Twitter. Skogbrannhelikopteret har lagt ut bilde som viser at de er satt inn i slukkingen av lyngbrannen.

Ifølge Tidens Krav spredte flammene seg raskt, med bebyggelse i Hellesfjord ikke langt unna.

Brannen skal ha oppstått i forbindelse med arbeid i nærheten av en høystpentmast, men strømnettet i området skal ikke være rammet.

Like etter kl. 16 meldte brannvesenet på Smøla at brannen er under kontroll, og at de nå driver med etterslukking.

HV-styrker satt inn

Brannen oppsto i Vikan, et omrtåde uten mye begyggelse, men med bygder på begge sider av brannen.

Brannvesen fra Smøla og Aure kommune har bidratt, mens Hovedredningssentralens skogbrannhelikopter, heimevernsoldater fra Smøla og Aure, fire traktorer med vannspredere og en rekke lokale innbyggere har deltatt i slukkingen, ifølge NRK .

Fare for oppblussing

Vinden i området gjør likevel at det er fare for at brannen kan blusse opp igjen. Mannskap fra Heimvernet skal derfor gå brannvakt utover kvelden og natta.

Brannen skal ha svidd av et området på 35 dekar.