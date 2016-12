16-åring skadd i ulykke med fyrverkeri

Saken oppdateres.

- Vi vet at 16-åringen er skadd av fyrverkeri, men det er ikke sagt noe om skadeomfang. Foreldrene er på stedet, sier operatør Arild Sivertsen ved operasjonssentralen i Nord-Trøndelag.

Politiet ble varslet like etter midnatt. Ifølge politiet skjedde ulykken da gutten og en voksen fikk problemer med å få fyr på et bakkesteående batteri som plutselig smalt.

Ambulansepersonell opplyser at gutten har fått kutt over nesen og røde øyne, men at det ikke er påvist øyeskade. Gutten undersøkes hos legevakta.