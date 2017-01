- Jeg er 90 prosent sikker på at valpen min er tatt av ulv

Saken oppdateres.

Engelsk setter-valpen på snart åtte måneder forsvant i området Leksdalsfjellet-Hallemsvollen i Verdal i Nord-Trøndelag.

Så ulvespor

- Jeg mistet hunden i det tette skogområdet som ligger sørøst for Aspåsen. Jeg hadde også med meg min andre hund, en voksen pointer, som var livredd da den kom inn. Det var i dette området jeg mener jeg fant ulvespor før vind og sterkt snøfall slettet alle spor for meg. Så jeg er 90 prosent sikker på at valpen er tatt av ulv, sier Holmvik som er en erfaren friluftsmann og har lett dag og natt etter den lille tispa siden søndag. Han ønsker ikke hjelp fra andre til å lete etter hunden, men vil ha ro i området der valpen kan befinne seg. Han frykter at hunden er død.

Uvær i område

- Jeg har opplevd det før, at ulv har tatt hunder. Dette er et område der det kan være ulv, noe som gjorde at to representanter fra Statens naturoppsyn ble med meg ut dagen etter at hun forsvant. Dessverre hadde uværet slettet alle mulige spor, sier Holmvik.

Oddleiv Aksnes er rovviltkontakt i Verdal og var en av dem som tok turen inn i området der Holmvik mener valpen kan være tatt av ulv.

- Vi er forpliktet til å dra ut på alle henvendelser der det er sett ulvespor. Dessverre hadde det kommet så mye snø at det var umulig å skimte spor, sier Aksnes. Han understreker at de av den grunn ikke kan bekrefte mistanken om ulvespor.

- Det er ikke utenkelig at det streifer ulv i dette området, streifulver finner vi over hele landet, sier Aksnes.

