Oppretter ikke straffesak etter denne utforkjøringen

Saken oppdateres.

Like før klokken 09.00 tirsdag morgen kjørte en politibil av veien ved Stod i Steinkjer og dundret inn i et tre . Det satt to politifolk i bilen, men disse slapp unna uten skader, opplyste operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt. Politibilen ble imidlertid så skadet at den ikke var kjørbar etter smellen.

Skal «ferdes hensynsfullt

- Politibilen var under patruljering og kjørte ikke utrykning. Det var glatt på stedet, opplyste operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen etter hendelsen.

Han gjorde det imidlertid samtidig klart at en politijurist skulle vurdere den politiansattes kjøring.

Vegtrafikkloven sier at enhver trafikant skal «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller skade og slik at ikke annen trafikk blir unødig hindret» samt at «fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene».

- Hastigheten var lav

Politifullmektig Jannicke Evjen Olsen ved Trøndelag politidistrikt opplyser at den politiansattes kjøring er vurdert etter vegtrafikklovens bestemmelser.

- Det blir ikke opprettet straffesak. Det var veldig glatt på stedet og hastigheten var lav. Vegvesenet har i tillegg kontrollert dekkene, og disse var greie, forklarer Evjen Olsen.