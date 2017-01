Rykket ut etter melding om tyvlånt bil

Saken oppdateres.

Politiet mottok meldingen om den bortkomne bilen klokken 12.00 torsdag. Operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt opplyser at bilen hører til ved mottaket, og at vedkommende som skal ha kjørt av gårde med den, er en beboer. Han skal ha kjørt rundt med bilen lokalt i Meråker.

- Klokken 12.50 fikk vi kontroll på bilen ved mottaket, sier operasjonslederen.

Klokken 13.25 melder politiet på Twitter at en mann i 30-årene er stoppet, etter at han har «tyvlånt» en bil. Han er i tillegg til biltyveri mistenkt for kjøring i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort.

Mannen tas torsdag ettermiddag med til legevakt for blodprøvetagning, opplyser Letnes.