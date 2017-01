Én million utenlandspassasjerer dro fra Værnes

Saken oppdateres.

2016 ble et nytt gullår for flytrafikken over Værnes.

Ifølge Avinors statistikk reiste 1 008 897 passasjerer til eller fra utlandet over Værnes i fjor. Det betyr en økning i utenlandstrafikken på 4,3 prosent for året. Bare i desember hoppet antallet reisende til og fra utlandet med 11 prosent sammenlignet med 2015.

- Én million utenlandspassasjerer har vært et mål vi har hatt lenge. Vi har nådd en ny milepæl, sier Avinors lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes Lasse Bardal.

Dropper Tyrkia, reiser til Spania

Rutefly og chartertrafikk til Kanariøyene er noe av det som har vokst mest. Bardal sier rutene til Baltikum og Øst-Europa også har gode tall, mens Tyrkia nå er helt ute, på grunn av den ustabile situasjonen i landet.

- København har hatt en liten nedgang etter at Sas la om rutene, Amsterdam vokser. Stockholm har hatt god vekst etter at frekvensen ble doblet og vi fikk morgen og kveldsavganger. Det har virkelig slått an , sier Bardal.

- Er optimistisk

Samtidig viser han til at situasjonen i luftfarten er litt mer spennende enn før, der blant annet disponeringer selskapene gjør, eller enkelthendelser, kan få stort utslag. Blant annet vil Norwegians avgjørelse om å fjerne fly og mannskap som hadde Værnes som base, påvirke rutetilbudet noe.

- Vi ser optimistisk på det. Nøkkeltallene i Norge og Midt-Norge er jo gode, og det er spådd at 2017 skal bli et kanonår for reiselivsnæringen, så vi tror ikke det blir noen nedgang, sier Bardal.

Mens utenlandstrafikken fortsatt vokser voldsomt på Værnes er økningen i innenlandstrafikk heller beskjeden. Der økte antall passasjerer over med 0,8 prosent, til totalt 3 400 722. Samlet sett økte trafikken over Værnes med 1,5 prosent, når man også tar med transfer-trafikk. Ruten Trondheim-Oslo har hatt en tilbakegang på to prosent, mens rutene til Bergen, Kristiansand og Nord-Norge går godt.

- Flere andre norske lufthavner hadde nedgang i trafikken. Bergen hadde i fjor en nedgang på 1,2 prosent og Stavanger har en nedgang på 6,8 prosent. Mens Oslo Lufthavn Gardermoen øker med hele 4,5 prosent, sier Bardal.

17 prosent nedgang for Kristiansund

I Midt-Norge har flere lufthavner hatt fall i trafikken. Totalt passerte 45 106 reisende over Namsos lufthavn. En nedgang på 1,2 prosent. 507 901 passasjerer reiste i fjor over Molde lufthavn, noe som er en nedgang på 1,7 prosent.

Kristiansund lufthavn hadde imidlertid den største nedgangen i Midt-Norge. Totalt reiste 303 505 personer over flyplassen, en nedgang på 17,1 prosent. Det skyldes hovedsakelig nedgangen på 32,5 prosent i offshore-trafikken.

Rørvik lufthavn hadde imidlertid en vekst på 0,8 prosent reisende, totalt reiste 50 260 passasjerer over flyplassen.

Økte med 1625 prosent

Den lufthavnen i landet som hadde størst vekst i antallet utenlandsreisende – målt i prosent var imidlertid Røros lufthavn. Med svært få reisende til og fra utlandet i 2015 og 276 utenlandspassasjerer løpet av 2016 var veksten faktisk på utrolige 1625 prosent ifølge Avinors statistikk.

Totaltrafikken over Røros har imidlertid ikke like stor vekst. Antallet passasjerer totalt var i fjor 21 042, en økning på 2,9 prosent.