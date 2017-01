Ankom i tynne bomullsuniformer

Saken oppdateres.

Flyet fra United Airlines tok av fra Marine Corps Air Station Cherry Point i North Carolina i går kveld amerikansk tid. Det har med seg soldater og utstyr til styrken som i tiden fremover skal ha tilhold på Værnes.

Skal lære seg å gå på ski

- Soldatene var slitne etter en lang flytur. Nå skal de bruke to og en halv uke på å lære seg ski og truger før de drar nordover til Porsangermoen og så videre på vinterøvelsen «Joint Viking», fortalte oberst Douglas Bruun til Adresseavisens reporter på stedet.

Soldatene entret norsk jord i tynne bommulsjakker og barhodet.

- Dette er nok en del av læringa. Om du kler deg for dårlig nedsettes evnen til å operere, sa den norske obersten Håkon Warø som en kommentar til de hutrende soldatene på Værnes.

Et stort pressekorps er møtt fram for å dekke den historiske begivenheten. Både NRK og TV2, samt flere lokale aviser. En stor vaktstyrke fra Militærpolitiet passer på pressen.

LES OGSÅ: Her vil amerikanerne stasjonere 300 marinesoldater

Fra før av er ca. 100 amerikanske soldater på plass i garnisonen like ved flyplassen.

- Det som er kommet er en fortropp. De fleste skal bare være her en uke eller to. De jobber med de siste forberedelsene til soldatene kommer mandag. Blant annet er det folk som forbereder kjøretøy og kommunikasjonsutstyr, samt inngår kontrakter når det gjelder transport, sier oberst Douglas Bruun, som er sjef for den amerikanske rotasjonsstyrken, Marines Rotational Force Europe, på Værnes.

Flyr inn med jumbojet

Styrken skal ha sin base på Værnes, men blant annet delta på øvelser i Nord-Norge og i Baltikum, opplyser marinekorpset.

LES OGSÅ: Amerikanske soldater fra Værnes skal øve i Finnmark

De gjenstående ca. 290 soldatene som skal være i Norge de nærmeste månedene lander på Værnes mandag formiddag. Det innleide Boeing 747-fly fra United Airlines, som frakter soldatene, flyr direkte fra Cherry Point i North Carolina i USA, og fortsetter etter hvert videre til Frankfurt i Tyskland, ifølge fly-nettstedet Envaspotter.net. Dette skal være andre gang noensinne at en av Uniteds 747-fly besøker Norge, ifølge nettstedet.

LES OGSÅ: Ber regjeringen forklare seg om amerikanske soldater

Overtar utstyr fra Romania

Den nærmeste tiden kommer også flere lass med utstyr til Værnes, opplyser Bruun. Styrken som utplasseres i Norge, har skal blant annet overta materiell og noe personell fra marinekorpsets rotasjonsstyrke i Romania, kjent som Black Sea Rotational Force, forteller Bruun.

LES OGSÅ: Aksjonerer mot amerikanske soldater på Værnes

Han skryter voldsomt av leiren og fasilitetene på Værnes, og støtten de har fått fra blant annet heimevernet.

LES OGSÅ: - Forholdene på Værnes er mye bedre enn i mange amerikanske leire

- HV-12 har en liten stab, men de er effektive og har fått gjort enormt mye på kort tid for oss. Blant annet er boligløsninger, kjøretøy, våpenlager og mer treningsmuligheter for lengst klare, sier han.

Strammer inn vaktholdet

Sjef for HV-12, Håkon Warø, sier det meste for lengst er klart. Blant annet er staben utvidet med ca. syv årsverk, for å håndtere det amerikanske nærværet. Det er også ansatt personell i messa, som skal sørge for bespisning. Og porten inn til Værnes garnison, som tidligere ble fjernstyrt, bevoktes nå av en vaktstyrke fra Luftforsvaret, som sjekker alle som skal inn.

- Det er viktig for meg å understreke at dette ikke hadde vært mulig uten et godt samarbeid mellom mange avdelinger og etater. For eksempel er vi avhengige av hjelpen fra Ørland når det gjelder vaktholdet, sier Warø, som ser frem til å planlegge samarbeid og felles øvelser med amerikanerne i tiden som kommer.

Plasseringene av amerikanske soldater er omstridt og er av flere beskrevet som å gå bort fra den selvpålagte norske basepolitikken, som ikke tillater utenlandske stridsstyrker å ha baser på norsk jord i fredstid. Men Forsvaret og forsvarsdepartementet har hele tiden holdt fast på at det ikke er snakk om en permanent base, men en rotasjonsordning for styrker på øvelse.

Ordningen skal i første omgang være en prøveordning i ett år. I løpet av den tiden planlegger amerikanerne to eller muligens tre rotasjoner med soldater.