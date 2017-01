Aksjonistene slapp ikke inn

Saken oppdateres.

En liten gruppe pensjonister hadde møtt opp utenfor Værnes garnison i morgentimene mandag for å markere motstand mot at 300 amerikanske soldater skal ha base for øving på Værnes. Da de ønsket å dele ut løpesedler til amerikanere og andre, fikk de beskje om at de ikke fikk slippe inn, men at de kunne ta kontakt senere.

Skaper økt spenning

- Dette er en situasjon som skaper spenning og oppbygging i Europa. Når USA bygger opp sine baser i Europa, så fører det til at Russland gjør det samme. Å stasjonere amerikanske soldater på Værnes er klart brudd på den norske basepolitikken. Da Norge gikk inn i NATO i 1949 ble det slått fast at man ikke skal ha utenlandake soldater på norsk jord i fredstig. Dette skyldes at Norge gir etter for amerikansk press, sier Peder Martin Lysestøl som er talsmann for demonstrantene.

Lysestøl legger til at US Marines, som er soldatene som nå skal øve på Værnes, har en historie der de er brukt til å fjerne uønskede regimer og fremme amerikansk makt over hele verden.