E6 ryddet nord for Steinkjer

Saken oppdateres.

En tungberger har nå fått ryddet bort tre vogntog som sto fast på glatta i en bakke på E6 ved Rygg, nord for Steinkjer. Veien var helt stengt under ryddingen. Før det hadde veien vært framkommelig for personbiler, men ikke for større kjøretøy. Det førte til kø av vogntog som ventet på å få passere. Politiet opplyser ved midnatt at veien er ryddet og at trafikken kan gå som normalt.

Det startet litt etter klokka 22 mandag kveld da at et vogntog delvis kjørte i grøfta. Vel en halvtime etterpå fikk nok en lastebil trøbbel på samme sted, skriver politiet på Twitter. Lastebilen har sakset slik at tilhengeren kom i feil retning, ifølge politiet. Det førte til at vogntoget sperret nesten hele veien. Da ble enda en lastebil stående fast på det glatte føret, opplyser politiet .