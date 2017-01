Absolutt krav: pull up-stang

Saken oppdateres.

Foreløpig er det svært lite som minner om nytt og dyrt treningsutstyr. Det eneste nye i det slitte treningslokalet på gulvet i idrettshallen i Værnes garnison er faktisk ei stang på veggen.

Pull up-stanga var faktisk et amerikansk krav, bekreftet oberst Douglas Bruun til Adresseavisen.

- Absolutely, det er en del av styrketreningen som marinesoldater gjør, sier Bruun.

- Trener for å være klar til kamp

Styrkeøvelsene pull ups er nemlig en del av testen som marinesoldater må gjennom hvert annethvert år. I det som kalles Personal Fitness Test er kravet for mannlige soldater tre pull ups. For kvinnelige soldater er kravet at de kan henge et visst antall sekunder med bøyde armer. Hvor lenge avhenger av alder.

- Selvdisiplinen og vanene som kreves for å opprettholde et høyt nivå når det gjelder fysisk form henger tett sammen med «the Marine Corps way of life». Det må være en del av karakteren til enhver marinesoldat, forklarer nettstedet military.com i en artikkel om de fysiske kravene for å være soldat i det amerikanske marinekorpset.

Mandag, mens hovedstyrken knapt har kommet av flyet var åtte mann i full trening i treningslokalet. De er alle del av fortroppen som kom sist uke.

- Alle marinesoldater lager seg en treningsplan. Vi pleier å trene ca. seks økter i uka, forteller visekorporal Steven Watson.

- Det er en del av jobben å trene og forberede seg for kamp, sier en annen av soldatene Adresseavisen møter i treningsrommet på Værnes. Han vil ikke ha navnet sitt på trykk.

Fikk kultursjokk

For soldatene som nå ankommer fra gigantiske Camp Lejeune i North Carolina er overgangen stor. Der har de tilgang til minst åtte store velutstyrte treningsrom. På Værnes omtales dagens treningsrom spøkefullt med at det holder «gammeldags østeuropeisk standard». Det kan bli hard kamp om de få og slitte treningsapparatene fremover, når over 300 mann slåss om plassen.

- Vi marinesoldater bruker det som finnes. Jeg har vært mange steder på oppdrag, der det ikke finnes treningsfasiliteter, da fikser vi noe selv, sier den ene av soldatene til Adresseavisen.

Flere snakker om pull ups på karmene på lastebiler og vektløfting med en kasse mat på hver side av en provisorisk vektstang.

Sterk overkropp viktig

Etter selv å ha tjenestegjort fire år i marinekorpset er den nye garnisonssjefen på Værnes, Håkon Warø, godt kjent med treningsvanene og de fysiske kravene i den amerikanske styrken. Warø peker på at overkroppsstyrke er spesielt viktig. Det handler blant annet om å kunne løfte og bære en 80–90 kilo tung soldat i stridsutstyr over en viss strekning, for å kunne berge sårede ut av en stridssone.

Warø bekrefter at det så langt bare er pull up-stanga som er ny. I tillegg er det leid inn et firma som skal sjekke og vedlikeholde de eksisterende apparatene. Men det kommer til å skje ganske mye mer.

Oppgraderer treningssenteret

- Det er 330 amerikanske soldater her nå. De kommer til å bruke treningsrommet mye. I tillegg har vi våre mannskaper og vi har mange kurs her, så utstyret vil bli mye brukt. Det første vi har gjort nå er å sørge for at utstyret som finnes er trygt å bruke, sier Warø.

Garnisonssjefen sier det er satt av penger til å kjøpe inn nytt treningsutstyr. Både tredemøller og andre apparater står på handlelisten for å utvide og forbedre treningsrommet.

- Det beste vi kan gjøre er å sørge for at både de som er her og våre egne folk trener. De som ikke trener og holder seg i form må jo ellers etter hvert betale for det med sykedager, sier Warø.