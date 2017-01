Sykepleier dømt for morfin-tyveri på sykehuset

Saken oppdateres.

Da saken var oppe i Inntrøndelag tingrett erkjente kvinnen at hun ved 15-20 anledninger stjal morfin fra arbeidsplassen sin på sykehuset Levanger. Dette skjedde i løpet av to måneder fra oktober til desember i 2015. Kvinnen skal ha misbrukt morfinet selv, skriver Trønder-Avisa .

Kvinnen ble som følge av saken fratatt autorisasjonen som sykepleier. I tillegg mistet hun jobben. Ifølge dommen fra Inntrøndelag tingrett ville narkotikamisbruket isolert sett ha ført til et forelegg. Men retten mener det er straffeskjerpende at narkotikatyveriet innebærer et stort tillitsbrudd, skriver avisen videre.

Kvinnen dømmes til 45 dagers betinget fengsel. Det inkluderer også straff for et tilfelle av ruskjøring. Den tidligere sykepleieren får også 10 000 kroner i bot og fradømmes retten til å kjøre motorvogn i to år.