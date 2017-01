Toget kjørte på hund

Saken oppdateres.

Påkjørselen skal ha skjedd ved Fleskhus, rett nord for Verdal, melder politiet på Twitter.

- Vi fikk telefon fra NSB om påkjørselen, forteller operasjonsleder Kjetil Mollan hos politiet. Han sier at hunden er langhåret, men av ukjent rase.

- Vi har ikke fått melding om savnet hund i området, sier operasjonslederen.

Bane Nor er varslet og er er vei for å lete etter hunden. Politiet melder på Twitter at mulig eier har meldt seg og blir satt i forbindelse med Bane Nor.